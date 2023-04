Hyundai bringt den Staria als 9-Sitzer

Der spacig aussehende Staria bekommt neben dem luxuriösen 7-Sitzer eine weitere, eher praktische Variante mit neun Sitzen nachgeschoben. Zielgruppe sind Hotelshuttles, Taxiunternehmen und natürlich die etwas umfangreichere Familie. Der Motor-Informations-Dienst (mid) ist Hyundais Raumwunder zur Probe gefahren.



Optisch erinnert uns der Staria zuallererst an ein Star-Trek Shuttle, so müssen sich die Filmemacher in den 80ern die Zukunft im Jahr 2000 vorgestellt haben - nur das mit den fliegenden Autos hat irgendwie noch nicht so geklappt. Was hat so ein Transportshuttle? Platz. Und da ist nach der Optik die zweite Gemeinsamkeit mit dem Staria.



Fangen wir mit den praktischen elektrischen Schiebetüren an (übrigens auch über die Schlüsselfernbedienung zu öffnen), die Einlassöffnung ermöglicht bequemes einsteigen in zweiter und dritter Sitzreihe. Um ganz hinten bequem einsteigen zu können, muss die zweite Sitzreihe nach vorn geschoben und optimalerweise umgeklappt werden, das gelingt Dank ein paar Griffen und Schlaufen problemlos, und ist ebenfalls von den Insassen im Innenraum zu bedienen.



Der Kofferraum fällt dank der Bauhöhe von 1,99 Metern des Staria mit 830 Litern Volumen entsprechend üppig aus (sogar mehr als beim 7-Sitzer), klappt man die Rücksitzbank um erweitert sich der Laderaum auf 1.300 Liter. Die zweite Rücksitzbank lässt sich leider nicht (einfach) ausbauen, dazu benötigt es im Falle des Falles dann drei starke Personen und entsprechendes Werkzeug.



Für Kindersitze stehen im 9-Sitzer lediglich zwei Isofix-Halterungen in der zweiten Sitzreihe zur Verfügung, hier hätten wir uns mehr gewünscht. In der vordersten Sitzreihe hat man die Wahl zwischen drei Sitzen (in der Mitte darf dann aber nur eine schmale Person Platz nehmen), oder es ergibt sich mit umgeklapptem Mittelsitz alternativ weiterer Stauraum, zum Beispiel für Getränke.



Etwas konservativ geht es antriebstechnisch zu Gange, und Gang ist ein Stichwort, denn trotz seiner sehr modernen Optik kommt der Staria als 2,2 Liter Vierzylinder-Turbodiesel mit Achtgang-Automatik daher, welcher 130 kW/177 PS und maximal 430 Nm Drehmoment bietet. Entweder sind nur die Vorderräder angetrieben oder auf Wunsch mit Allradantrieb. Damit kann man super im Alltagsverkehr mitschwimmen, auch das ein oder andere Überholmanöver auf der Landstraße gelingt problemlos.



Von 0 - 100 km/h geht es in 12,4 Sekunden und die Höchstgeschwindigkeit ist bei 185 km/h begrenzt. Wenn man es gemütlicher angeht, schafft man sogar einen Verbrauch unter dem WLTP-Wert von 8,5 l/100 km, denn ab 140 km/h werden Bauartbedingt die Windgeräusche dann doch etwas lästig. Was wir aber bereits erfahren konnten: ab 2026 will Hyundai für alle Modelle eine Option mit alternativem elektrisierten Antrieb anbieten, wie das beim Staria aussehen wird ist noch offen.



Das Infotainmentsystem ist wie von Hyundai gewohnt modern, übersichtlich und einfach zu bedienen, nur auf haptische Tasten wird diesmal verzichtet, man muss sich also mit Touch-Tasten oder dem Touchscreen arrangieren. Man kann sogar per Freisprecheinrichtung mit der dritten Sitzreihe kommunizieren und per Kamera auf den Infotainmentbildschirm sehen. Die hochauflösende 360 Grad Parkkamera kommt uns bei dem 5,25 Meter langen und 1.99 Meter breiten Staria sehr gelegen, dank einer Mehrlenker-Hinterachse geht auch der Wendekreis mit 11.4 Metern voll in Ordnung. Das Fahrerdisplay ist etwas höher angebracht und gut sichtbar, dafür wurde auf ein Head-up-Display verzichtet.



Der Einstieg in die futuristische Van-Klasse startet bei Hyundai mit dem Staria 9-Sitzer in der "Trend" Ausstattung ab 48.100 Euro, wählt man die "Prime" Variante mit Ledersitzen und setzt die Häkchen bei Allrad, einer Sonderfarbe sowie den Park- und Panorama-Glasdach Paketen liegt man bei 58.590 Euro. Das knallige Gelb kostet übrigens keinen Aufpreis, Auffallen ist dann Gratis.



Mike Neumann / mid



Technische Daten Hyundai Staria:



- Länge / Breite / Höhe: 5.253 / 1.997 / 1.990 Meter

- Motor: 4-Zylinder-Turbodiesel

- Hubraum: 2.199 ccm

- Leistung: 130 kW/177 PS

- max. Drehmoment: 430 Nm

- Getriebe: Achtgang-Automatik

- Beschleunigung: 0 bis 100 km/h in 12,4 Sekunden

- Höchstgeschwindigkeit: 185 km/h

- Kraftstoffverbrauch WLTP kombiniert laut Hersteller: 8,5 Liter/100 km

- C02-Emissionen: 222 g/km

- Preis: ab 48.100 Euro

