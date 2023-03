Rolls-Royce Ghost steht für Understatement

Der passende Ausdruck für den Rolls-Royce Ghost ist definitiv Understatement. Die Luxuslimousine soll Selbstfahrer inspirieren, ohne Chauffeur. Und das trotz der überaus üppigen Ausstattung. Der Motor-Informations-Dienst (mid) hat den schönen Briten im Praxistest erprobt.



Der erste Eindruck ist imposant. Zum Vorgänger ist der Rolls-Royce Ghost II um knapp neun Zentimeter gewachsen und ist nun knapp 5,55 Meter lang. Stolz präsentiert sich die legendäre Kühlerfigur "Spirit of Ecstasy" auf der Motorhaube, seit 1911 ziert sie den Verschluss des Wasserkühlers eines Rolls-Royce.



Landläufig wird sie auch Emily genannt. Sobald der Motor gestartet wird, kommt Emily aus der Versenkung und beim Parken zieht sie sich elegant zurück. Der Kühlergrill ist mächtig und wird indirekt von 20 LED Scheinwerfern beleuchtet. Die Scheinwerfer und Rücklichter sind eher schlicht gehalten.



Die Limousine verfügt über eine Aluminium-Karosserie, Allradlenkung und Allradantrieb, an Bord finden sich diverse Fahrerassistenzsysteme wie ein aktiver Tempomat und eine Querverkehrswarnung. Die gegenläufig angeschlagenen Fondtüren lassen sich elektrisch öffnen und schließen. Die legendären Regenschirme in den Türen sind praktisch.



Einsteigen und staunen: Luxus ist in nahezu verschwenderischer Weise an Bord. Die Deckenverkleidung ist ein Highlight des Briten, durch ein LED-Firmament fühlt sich der Passagier wie unter einem Sternenhimmel. Sternschnuppen inklusive.



Hat der Pilot hinter dem Lenkrad Platz genommen und richtet seinen Blick auf das Armaturenbrett, folgt die große Überraschung. Nach dem Starten begrüßt uns ein Ghost Schriftzug mit 850 Sternen. Wie das funktioniert? Über 150 LED bringen sie über einen Lichtleiter zum Strahlen. Eine dezente analoge Uhr gefällt. Luxus pur. Das Infotainmentsystem stammt übrigens von BMW.



Die Verarbeitung der Materialien im Innenraum ist selbstverständlich in Handarbeit getätigt, die Sitze sind mit so genannten "Halbhäuten" bezogen und das Resultat lautet: setzen und wohlfühlen. Kopf- und Beinfreiheit ist ordentlich vorhanden, im Fond sitzt es sich kommod.



Überhaupt stellt der Brite ordentlich etwas dar. Egal wo wir mit dem Testwagen unterwegs sind, überall fallen wir auf. Ein Rolls-Royce ist doch immer noch etwas ganz Besonderes. Wer es einmal geschafft hat, solch ein Fahrzeug sein Eigen zu nennen, hat es bestimmt nicht mehr nötig seinen Status zu beweisen. Bei McDonalds staunen die Mitarbeiter jedenfalls nicht schlecht, als wir mit der Luxuskarosse beim Drive In vorfahren. Herrlich.



Angetrieben wird der Rolls-Royce Ghost von einem V12-Motor mit 6,75 Liter Hubraum. Mit 420 kW/571 PS und 850 Nm Drehmoment beträgt die Beschleunigung 4,8 Sekunden auf 100 km/h, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 250 Kilometer. Doch so schnell fährt niemand mit einem solchen Schmuckstück. Der Benzinverbrauch liegt bei 15,7 Liter auf 100 Kilometer, nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Zirka 20 Liter Benzinverbrauch waren bei Autobahn- und Überlandfahrten der Durchschnitt.



Die Preise sind wohl hoch, ab 290.000 Euro aufwärts müssen berappt werden für den Super-Luxus. Mit entsprechendem Zubehör gibt es kaum finanzielle Grenzen nach oben. Doch was unbezahlbar ist - die heimlichen Blicke der Nachbarn, die vielleicht ein Konkurrenzprodukt von der Stange fahren. Mit dem Rolls-Royce Ghost ist immer Aufmerksamkeit gewährleistet, und wer will schon mit dem Mainstream fahren? Wir würden ihn sofort kaufen, wenn das Portemonnaie mitspielen würde.



Jutta Bernhard / mid



Technische Daten Rolls-Royce Ghost:



Motor: V12-Benzindirekteinspritzer

Getriebe: 8-Gang-Automatik

Antrieb: Allradantrieb

Hubraum: 6.750 ccm

Leistung: 420 kW/571 PS

Drehmoment: 850 Nm

Von 0 auf 100: 4,8 Sekunden

Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h

Verbrauch: 15,7 l/100 km

CO2-Ausstoß: 358 g/100 km

Kofferraum: 507 Liter

Maße: 5.546 / 2.148 / 1.571 Meter

Gewicht: 2.490 kg

Preis: ab 290.000 Euro

