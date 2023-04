Revuelto als Hybrid

Sant’Agata Bolognese. Über 1000 PS, in 2,5 Sekunden von null auf hundert und 350 km/h schnell – Lamborghini zeigt sein neues Flaggschiff. Das fährt auch direkt ins Elektrozeitalter. Denn wenn die Italiener zum Ende des Jahres den Aventador durch den Revuelto ersetzen, kommen dort für den Antrieb zum ersten Mal Elektromotoren zum Einsatz.

Allerdings bedeutet das nicht das Ende des V12-Motors. Sondern Lamborghini kombiniert beide Technologien und stößt so in neue Dimensionen vor. Im Heck des auf einem neuen Carbonchassis konstruierten Tieffliegers steckt ein neuer V12-Benziner mit 6,5 Litern Hubraum und schon allein 607 kW/825 PS. Dazu gibt es nun erstmals auch eine E-Maschine an der Hinterachse und zwei im Bug, mit denen die Leistung zusammen auf 746 kW/1015 PS steigt. Und weil Lamborghini zudem einen Pufferakku von 3,8 kWh einbaut, kann der Revuelto auch an der Steckdose „tanken“ und einige Kilometer rein elektrisch, emissionsfrei und geräuschlos fahren. Beim Preis könnte das neue Modell die Marke von 500 000 Euro knacken. tmn