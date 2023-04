Lexus kehrt auf die Milan Design Week in Mailand in Form einer Kunstausstellung "Shaped by Air" der New Yorker Künstlerin Suchi Reddy zurück, welche vom Lexus Electrified Sport Prototypen inspiriert ist. Die vier Gewinner des diesmaligen Lexus Design Awards mit dem Motto "Shaping the Future" sind ebenfalls vor Ort und präsentieren die Prototypen ihrer Erfindungen.



Die Lexus Ausstellung befindet sich im Mailänder Superstudio und kann bis zum 23. April 2023 besucht werden. Vor Ort treffen wir die vier Gewinner des Lexus Design Award 2023, welcher bereits zum 11. Mal vergeben wird. Aus insgesamt 2.068 Einsendungen aus 63 Ländern haben es vier Ideen geschafft, ins Mentorenprogramm aufgenommen zu werden. Die Innovationen werden durch Lexus unterstützt in einen Prototypenstatus gebracht, der nach Optimierung später in die echte Produktion gehen könnte.



Die Konzepte sollten das Ziel haben, globale Herausforderungen der Gesellschaft anzugehen und Lösungsvorschläge für eine Nachhaltige Zukunft anzubieten, passend zu Lexus Motto "Design for a better tomorrow".



Zuerst treffen wir Pavels Hedström (Schweden, ansässig in Dänemark), der mit seiner "Fog-X" Erfindung eine Jacke präsentiert, die sich zu einer "Nebel-Auffangstation" transformieren lässt, um bis zu zehn Liter Wasser am Tag auch in den trockensten Regionen der Welt zu produzieren. Aufgebaut bietet diese auch noch einen Sonnenschutz für den Träger. Eine App, die aus Wetterdaten anzeigt, wann am ehesten mit Nebel zu rechnen ist, gehört ebenfalls dazu.



Jiaming Liu (China) präsentiert einen nichtelektrischen Luftbefeuchter aus dem 3D-Drucker, der aus recyceltem Keramik-Abfall nachhaltig produziert werden kann. Einfach Wasser einfüllen und etwas warten, der Rest geschieht dann automatisch.



Die beiden Jungs vom Temporary Office (Vincent Lai, Singapur und Douglas Lee, Kanada, ansässig in den USA), präsentieren eine Art 3D-Puzzlesystem, das es Sehbeeinträchtigten Menschen ermöglicht, zu erfühlen, wie die Landschaft um sie herum aussieht. Dieses System kann auch als alternative Lehrform in Schulen genutzt werden. Anstatt nur zu lesen, wie eine Gebirgskette aussieht, könnte man diese entsprechend nachpuzzeln und so kreativ eine Landschaft nachbilden.



Uns persönlich hat aber am meisten die Idee von Kyeongho Park und Yejin Heo (Korea) beeindruckt, die mit "Zero Bag" eine Plastikähnliche Verpackung aus einem Algenmaterial entwickelt haben, welche es erlaubt, Kleidung oder Lebensmittel verpackt zu erhalten.



Man kann zum Beispiel die Kleidung, die mit dieser wasserlöslichen Verpackung geliefert kommt und welche etwas Waschmittel integriert hat einfach in die Waschmaschine stecken, um nach dem Waschvorgang direkt saubere, chemiefreie Kleidung ohne Umverpackungsmüll zu erhalten.



Das Gleiche gilt für Nahrungsmittel, die mit "Baking Soda" geliefert werden, Gericht inklusive Verpackung in heißem Wasser kochen und genießen ohne weiteren Müll produziert zu haben.



In der "Shaped by Air" Ausstellung von Suchi Reddy bestaunen wir ein Kunstwerk, dass durch die Formen des Lexus Supersportwagen Prototypen "Electrified Sport" inspiriert ist und am Ende eine Silhouette des Electrified Sport erahnen lässt. Es wird von Licht und leuchtend grünen, Blattähnlichen Ausschnitten in Szene gesetzt, die eine natürliche Bewegung suggerieren. In Mailand hängen diese Formen wie ein Mobile von der Decke: Sie erinnern an das Fahrzeugdesign und an Ausschnitte des Künstlers Henri Matisse.



Aus den vier Gewinnern wird nochmals ein Gesamtgewinner aus dem Publikum gewählt, dies kann man vor Ort erledigen. Wer es nicht vor Ort schafft, kann auch Online bis zum 24. April 2023 über den Gesamtsieger unter: https://lexusdesignaward.awardsplatform.com/entry/vote/PpNnWGmB abstimmen, jeder Besucher erhält zwei Stimmen!



