Lexus: Umfassende Modellpflege für den LC

Zum neuen Modelljahr hat Lexus sein Flaggschiff LC umfassend überarbeitet. Neben Neuerungen an Fahrwerk, Karosserie und Innenraum wird auch eine neue Sonderedition eingeführt. Die Produktion der neuen Modelle startet im Mai 2023, als "Ultimate Edition" rollen sie im September vom Band.



Für das neue Modelljahr fährt der LC mit neuem Multimediasystem und größerem Bildschirm vor. Ein hochauflösender, 86 Millimeter näher zum Fahrer gewanderter und damit leichter bedienbarer 12,3-Zoll-Touchscreen ersetzt den bisherigen 10-Zoll-Bildschirm. Das neue System nutzt auch den Sprach-Assistenten "Hey Lexus", der auf rund 100 verschiedene Befehle reagiert. Das serienmäßige Navigationssystem erlaubt über eine Cloudanbindung Straßen- und Verkehrsinformationen in Echtzeit und informiert über lokale Kraftstoffpreise und Parkmöglichkeiten.



Durch den Wegfall der Touchpad-Bedienung konnten die Schalter in der Mittelkonsole übersichtlicher angeordnet werden. Dort findet sich nun ein Aluminiumknopf zur Bedienung des serienmäßigen Mark Levinson Surround Sound Systems mit 13 Lautsprechern.



Zum neuen Modelljahr gibt es sowohl das LC Coupe als auch das LC Cabriolet in den neuen Außenfarben Flammblau und Kupferrot. Für das Interieur sind künftig zwei neue Farbkonzepte erhältlich: Das Zweifarb-Thema "Marine" in blau und weiß mit blauen Farbakzenten an Lenkrad, Schaltknauf, den Türverkleidungen und den vorderen Einstiegsleisten. Das zweite neue Farbkonzept Indigorot vermittelt ein sportliches Ambiente in einem in schwarz gehaltenen Innenraum mit roten Farbakzenten an Sitzen, der Mittelkonsole, der Instrumententafel und der unteren Türgriffverkleidung.



Alle Außenspiegelgehäuse sind nun serienmäßig mit einer Panoramakamera ausgestattet. Durch die neue Form der Spiegelgehäuse werden die Windgeräusche während der Fahrt weiter reduziert und die Aerodynamik verbessert.



Das Lexus Safety System + wurde um weitere Funktionen erweitert. Das Pre-Crash System (PCS), das bisher auf die Erkennung von Fahrzeugen und Fußgängern vor dem Fahrzeug beschränkt war, kann nun auch Radfahrer bei Tageslicht erkennen. Der Abbiegeassistent unterstützt den Fahrer an Kreuzungen, der Notlenk-Assistent im Falle eines Ausweichmanövers.



Zum neuen Modelljahr wurden Federn und Dämpfer neu abgestimmt, die Radaufhängung geändert und die Stabilisatoren modifiziert. Die Anbindung von Lenksäule und -getriebe sowie die Radnaben und deren Lager an der Karosserie wurde verändert. Das Brake-by-Wire-System wurde neu abgestimmt, um ein natürlicheres und nahtloseres Bremsgefühl zu erreichen. Die Zehn-Stufen-Automatik bietet jetzt für Fahrten auf der Rennstrecke einen Expert-Modus, mit dem sich zum Driften die Traktionskontrolle ausschalten lässt.



Während beim Verbrennungsmotor des LC alles beim Alten bleibt, verfügt die Lithium-Ionen-Batterie des LC 500h jetzt über eine höhere Batteriekapazität, was die Fahrleistung verbessern und Ansprechverhalten und Beschleunigung optimieren soll.



Die neue Ultimate Edition des V8-angetriebenen LC unterscheidet sich durch ein exklusives, geschärftes Erscheinungsbild und einen speziell abgestimmten Motor. Die weiße Sonderlackierung "Hakugin" wird durch Akzente unter anderem am Kühlergrill, den Scheinwerfereinfassungen, den Stoßfängern, den Außenspiegeln sowie der Abdeckung an den Heckleuchten und der Auspuffblende kontrastiert. Erstmals kommen spezielle Lufteinlässe am vorderen Stoßfänger zum Einsatz, die den Auftrieb an der Fahrzeugfront verringern. Beim Coupe optimiert ein schwarzer Carbon-Heckflügel die Aerodynamik zusätzlich.



Einen weiteren Kontrast zum äußeren Erscheinungsbild bietet das Kachi-Blau im Innenraum der Ultimate Edition. Im Innenraum findet sich außerdem die Seriennummer des Fahrzeugs auf einer Aluminiumplakette vor dem Schaltknauf. Zusätzlich sind Armaturenbrett und Türverkleidungen mit Alcantara bezogen, die Schwellerleisten ziert der Schriftzug "Ultimate Edition".

