Red Dot Award für Kia Niro

Die Plug-in-Hybrid-Variante des Kia Niro ist mit dem Red Dot Design Award in der Kategorie "Produktdesign" prämiert worden. Zu den besonderen optischen Merkmalen des Crossovers gehören das moderne Tagfahrlicht in Form einer "Herzschlagkurve", die charakteristische "Aero"-C-Säule, das Unterfahrschutzdesign und die Verkleidungen, die den robusten Auftritt des Kia Niro unterstreichen sollen.



Der Kia Niro ist als reiner Stromer, als Plug-in Hybrid und als Vollhybrid erhältlich. In allen drei Varianten zeigt sich das nachhaltige Konzept der zweiten Niro-Generation auch an den umweltfreundlichen Innenraummaterialien - von den wiederverwerteten Papierfasern im Dachhimmel über die Lackierung der Türverkleidungen, die keine flüchtigen organischen Verbindungen enthält, bis hin zu den veganen Ledersitzbezügen aus Bio-Polyurethan mit Tencelfasern aus Eukalyptusblättern. Außerdem besteht die Gepäckraumabdeckung zu 75 Prozent aus recycelten Fasern.



"Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung für den Kia Niro Plug-in-Hybrid", sagt Sjoerd Knipping, Vice President Marketing und Produkt bei Kia Europe. "Diese Anerkennung ist ein Beleg für die harte Arbeit unserer Design- und Ingenieurteams sowie für den gewinnbringenden Charakter unserer Leitphilosophie 'Opposites United'. Wir fühlen uns geehrt, dass unsere Bemühungen vom Red Dot Design Award anerkannt werden, und freuen uns darauf, auch künftig die Grenzen des Automobildesigns zu erweitern."



Der Red Dot Design Award ist eines der begehrtesten Gütesiegel für Designqualität. Bei dem jährlich durchgeführten Wettbewerb prüft eine internationale Expertenjury die Einreichungen hinsichtlich Designqualität und Innovationsgrad.

