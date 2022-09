IAA: Lkw-Reifen zu 63 Prozent nachhaltig

Auf der IAA Transportation in Hannover präsentierte Goodyear einen innovativen Lkw-Reifen, der zu 63 Prozent aus nachhaltigen Materialien besteht. Er ist mit der Kraftstoffeffizienzklasse "A" gekennzeichnet, was bedeutet, dass er die gleiche Kraftstoffeinsparung bietet wie die effizientesten Lkw-Reifen von Goodyear, die derzeit angeboten werden.



Enthalten sind in der Gummimischung unter anderem vier verschiedene Arten von Ruß, die aus pflanzlichem Öl, Pyrolyseöl aus Altreifen, Kohlenstoffdioxid und Methan hergestellt werden. Die Verwendung von Rapsöl in der Reifenherstellung ist eine bedeutende Innovation, welche Reifen selbst bei wechselnden Temperaturen flexibel hält. Die Nutzung von Raps als natürlichem Rohstoff ersetzt den Anteil von Inhaltsstoffen auf Erdölbasis und steht im Einklang mit dem Ziel des Unternehmens, erdölbasierte Materialien in seinen Produkten bis 2040 vollständig zu ersetzen.



Silica wird in der Reifenherstellung zur Verbesserung der Haftung und zur Reduzierung des Treibstoffverbrauchs verwendet. Goodyears neuer Reifen enthält eine einzigartige Form von Silica. Es wird aus der Asche von Reisschalen gewonnen, welches als Nebenprodukt in der Reisproduktion üblicherweise auf Deponien entsorgt wird.



Durch chemisches Recycling wird Polyester aus Kunststoffflaschen und anderen Kunststoffprodukten wieder in seine chemischen Grundbestandteile aufgespalten. Im weiteren Verfahren wird daraus technischer Polyester hergestellt, der für die Verwendung als Reifencord geeignet ist und eine bessere Möglichkeit der Runderneuerung bietet.



In Zukunft kann der Reifen vernetzt werden und eine Vielzahl der Reifeneigenschaften kontrollieren. Ziel ist es, Abfall zu reduzieren und die Effizienz zu steigern, indem der ideale Druck sowie die Reifenbeschaffenheit aufrechterhalten wird. Die Vernetzung hilft bei der Entscheidung, ob oder wann ein Reifen erneuert werden sollte, und kann dadurch zur Kreislaufwirtschaft und zur Steigerung der Effizienz beitragen.

