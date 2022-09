Welche Technik steht hinter der aufwendigen Grundwassersanierung in Neuschloß? Darüber können sich Interessierte bei einem Tag der offenen Tür am Freitag, 16. September, informieren. Das Sanierungsteam der HIM steht zwischen 15 bis 17 Uhr bereit. Die Anlage im Akazienweg 68 ist erreichbar über den kleinen Waldfriedhof-Parkplatz am Ortsrand.

Starke Pumpen ziehen seit dem Jahr 2003 Tag

...