Hyundais Sport-Stromer für Elektro-Skeptiker

Sportwagenfahrer stehen der Elektromobilität vergleichsweise skeptisch gegenüber. Die Motorsport-Enthusiasten bezweifeln, dass Elektrofahrzeuge den Nervenkitzel, die Emotionen und die Fahrdynamik bieten können, die leistungsstarke Verbrennungsmotoren bieten. Hyundai will nun mit einem neuen "N" ein Gegenargument bauen. Es lautet: Hyundai RN22e - Elektrisches Rennsportfeeling für die Straße.



Im Sinne der Hyundai Markenvision will die Hyundai Hochleistungsmarke N genau für sportaffine Elektro-Skeptiker alltagstaugliche E-Sportwagen ausbauen. Im Fokus stehen dafür drei Produktsäulen: "Kurvenräuber" (straffe, perfekt ausbalancierte Kurvenmaschine), "Rennstreckentauglichkeit" (alle N Modelle sind für den Einsatz auf der Rennstrecke gebaut) und "Alltagssportwagen" (für jeden und jedes Bedürfnis, nicht nur für Rennstrecken und Autobahnen).



Und es geht noch weiter: Als erstes vollelektrisches Hochleistungsmodell will der koreanische Konzern im Jahr 2023 den Hyundai Ioniq 5 N auf den Markt bringen. Einen ersten Vorgeschmack, wie emotional vollelektrische Hochleistungsfahrzeuge sein können, gibt der vor kurzem vorgestellte RN22e.



Der RN22e ist Teil der nächsten Generation der Hyundai RN - der "rollenden Labore" - und Nachfolger des 2012 gestarteten RM-Projekts des Unternehmens. In den "rollenden Laboren" testet und verifiziert Hyundai Hochleistungstechnologien aus den Rennsportserien WRC, WTCR und ETCR, bevor sie in die N Serienmodelle einfließen. Die "rollenden Labore" dienen Hyundai als Sprungbrett für die Massenproduktion fortschrittlicher Hochleistungstechnologien.



Neben der Namensgebung unterscheidet sich der RN22e auch in anderer Hinsicht von früheren RM-Projekten. Im Gegensatz zum RM20e, der zum ersten Mal ein Mittelmotorkonzept mit elektrischer Antriebstechnologie aufwies, basiert der RN22e auf der E-GMP (Electric Global Modular Platform) von Hyundai. E-GMP beinhaltet neuartige Technologien wie das 800-V-Schnellladen und einen Getriebetrennschalter für den Allradantrieb.



Durch eine niedrige Bodenfreiheit, betonte Schultern, einen Heckspoiler und einen großen Heckdiffusor wurde bei 4.915 mm Länge, 2.023 mm Breite, 1.479 mm Höhe und einem Radstand von 2.950 mm ein sehr dynamischer Look erreicht. Der RN22e ist mit dem ersten Allradantrieb der Hyundai Hochleistungsmarke N ausgestattet. Die maximale Leistung des vorderen Elektromotors beträgt 160 kW, die des hinteren 270 kW, also insgesamt 430 kW/585 PS.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1