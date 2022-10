Klimafreundliche Automobilität beim Damen-Fußball

Der Autohersteller Hyundai verbindet traditionell Sport-Sponsoring mit Umwelt-Projekten. Jüngstes Beispiel: Eintracht-Frauen in der Bundesliga. Hyundai und die Frauen von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt wollen damit ein gemeinsames Statement für mehr Nachhaltigkeit setzen.



Alle Spiele der vom Deutschen Fußball-Bund ausgerufenen Klimaspieltage im Oktober 2022 beginnen mit einer Minute geplanter Verspätung, um auf die Probleme im Umgang mit der Umwelt hinzuweisen. Hyundai beteiligte sich als "Sponsor of the Day" beim Spiel der Eintracht Frauen gegen Werder Bremen mit zahlreichen Aktionen, um die Besucher im Stadion am Brentanobad für die spezielle Thematik zu sensibilisieren.



Die Unternehmensvision "Progress for Humanity" sei auf den Menschen ausgerichtet, der sich in seiner Umwelt wohl fühlen solle, sagt Christina Herzog, Direktorin Marketing und PR bei Hyundai Motor Deutschland. "Deshalb unterstützen wir die Fußball-Damen unseres Partners Eintracht Frankfurt mit nachhalten Aktionen für die Fans und besonders an den Klimaspieltagen."



Bereits im Vorfeld der Partie gegen Werder Bremen konnten die Besucher die Elektro-Modelle Kona Elektro und Ioniq 5 interaktiv erleben und an einem Gewinnspiel teilnehmen. In den Handschuhfächern der Fahrzeuge waren dann auch Gutscheine platziert, mit denen die Teilnehmer die Chance auf Fan-Schals, Trikots oder eine Saisonkarte für die Bundesliga-Heimspiele der Eintracht Frauen erhielten. In der Halbzeitpause hatten drei Zuschauer bei einer so genannten Lattenschieß-Challenge die Chance, einen Ioniq 5 im Wert von über 58.000 Euro zu gewinnen.



Hyundai verdoppelte zudem beim ungefährdeten 3:1 (1:0)-Erfolg der Eintracht-Frauen die 100 Euro Prämie, die der Verein pro Treffer einem nachhaltigen Projekt spendete. Zudem präsentierte Hyundai, das sich selbst verpflichtet hat, bis 2045 seine Produkte und Betriebe weltweit klimaneutral zu stellen, rund um das Stadion seine Flotte mit alternativen Antrieben. Gut ein Drittel der in Deutschland verkauften Hyundai sind rein batterieelektrisch betrieben und über 60 Prozent sind mit einem alternativen Antrieb ausgerüstet.



"Nachhaltigkeit spielt bei Hyundai in allen Bereichen eine entscheidende Rolle", betont Christina Herzog. "Wir bieten umweltfreundliche Fahrzeuge für die Mobilität der Zukunft an, unterstützen die Meeresschutzorganisation Healthy Seas und pflanzen für jeden verkauftenIoniq 5 eine Baum." Da sei es nur selbstverständlich, auch gemeinsam mit dem Partner im Frauenfußball für eine nachhaltige Zukunft aktiv zu sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1