Hyundai-Group zeigt Fahrplan fürs Auto-Upgrade

Software-Entwicklung spielt eine immer größere Rolle fürs Automobil. Die Hyundai Motor Group mit ihren Mobilitätsmarken Hyundai, Genesis und Kia präsentiert nun hierfür den neuesten Fahrplan. Im Rahmen der globalen Strategie sollen alle Fahrzeuge des Konzerns bis 2025 zu software-definierten Fahrzeugen - Software Defined Vehicles- (SDVs) modernisiert werden.



Die Initiative wurde im Rahmen eines globalen Online-Forums mit dem Titel "Unlock the Software Age" vorgestellt. Sie soll eine neue Mobilitäts-Ära einleiten, die den Kunden die Freiheit gibt, jederzeit und überall Upgrades ihrer Fahrzeuge hinsichtlich deren Performance und Funktionalität durchzuführen. Mithilfe der sich ständig weiter entfaltenden Softwaretechnologie will der Konzern das Kundenerlebnis über die gesamte Fahrzeuglebensdauer transformieren.



Durch die ständige Weiterentwicklung der Softwaretechnologie will der koreanische Konzern sicherstellen, dass alle Modelle, auch bereits gekaufte, auf dem neuesten Stand bleiben. So können Fahrzeugfunktionen, die die Sicherheit, den Komfort, die Konnektivität oder das Fahrverhalten betreffen, per drahtlosem "Over the Air"-Software-Update (OTA) aktualisiert werden. Bis 2025 sollen alle Fahrzeuge des Konzerns unter anderem auf Basis des intern entwickelten Betriebssystems "Connected Car Operating System" (ccOS) für OTA-Software-Updates ausgerüstet sein.



Die neuartigen Telekommunikationsfunktionen der vernetzten Fahrzeuge schaffen neue Möglichkeiten und bieten den Kunden personalisierte Dienste wie zum Beispiel Software-Abonnements. Die Connected-Car-Daten werden darüber hinaus mit den zukünftigen Mobilitätslösungen der Hyundai Motor Group vernetzt. Dazu gehören elektrische Spezialfahrzeuge (Purpose Built Vehicles, PBVs), hochentwickelte Luftmobilität (Advanced Air Mobility, AAM), Robotaxis und Roboter.



Durch die bis 2025 vorgesehene Umwandlung aller Fahrzeuge in SDVs werde die Hyundai Motor Group das Konzept des Automobils neu definieren und eine Führungsrolle beim Übergang in eine grundlegend neue Ära der Mobilität übernehmen, sagt Chung Kook Park, President & Head of R&D Division bei Hyundai. "Indem wir visionäre Fahrzeuge kreieren, die die Fähigkeit besitzen, sich durch Software weiterzuentwickeln, ermöglichen wir es den Kunden, ihre Fahrzeuge auch lange nach Verlassen des Werks mit den neuesten Funktionen und Technologien auf dem aktuellen Stand zu halten."



Ab 2023 sollen alle neu eingeführten Fahrzeuge des Konzerns die Fähigkeit besitzen, OTA-Softwareupdates zu empfangen.

