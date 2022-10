High Performance aus Rüsselsheim : Opel Grandland GSe

Kaum hat Opel den Astra GSe und Astra Sports Tourer GSe angekündigt, da steht schon das nächste dynamische Modell von Opels neuer elektrifizierter Submarke in den Startlöchern. Der neue Opel Grandland GSe wird in Eisenach gebaut werden und soll als Hochleistungs-Hybrid-SUV mit permanentem elektrischem Allradantrieb im C-Segment vorfahren.



Der Teilzeitstromer bündelt die Kraft aus einem Turbobenziner mit 1,6 Litern Hubraum und zwei Elektromotoren - einem an jeder Achse. So entsteht eine Systemleistung von bis zu 221 kW/300 PS. Für den Kraftstoffverbrauch gemäß WLTP1 verspricht Opel einen vorläufigen Wert von 1,3 l/100 km.



"Der neue Opel Grandland GSe ist außerordentlich dynamisch, leistungsstark und stylish. Wir sind uns sicher, dass er Kunden anziehen wird, die nicht nur ein elektrifiziertes SUV fahren wollen, sondern eines mit noch sportlicherem Antrieb", betont Opel-Chef Florian Huettl.



Aus dem Stand spurtet der GSe in 6,1 Sekunden von null auf Tempo 100 und erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 235 km/h (135 km/h rein elektrisch). Für den besonders dynamischen Fahrspaß des Opel Grandland GSe ist - wie bei den Astra GSe-Modellen - vor allem auch die Abstimmung von Fahrwerk und Lenkung verantwortlich.



Mit McPherson-Federbeinen an der Vorderachse und einer Mehrlenkerachse hinten ausgestattet, kommen beim sportlichsten Opel-SUV straffere Federn und Dämpfer zum Einsatz, die je nach Situation eine unterschiedliche Dämpfungscharakteristik für Handling und Komfort bieten.



Das Grandland-Design samt Markengesicht Opel Vizor haben die Rüsselsheimer beim Grandland GSe noch schärfer gezeichnet. Zudem zählen die vom vollelektrischen Manta GSe inspirierten 19-Zoll-Leichtmetallräder genauso wie ein spezieller Heckdiffusor und der GSe-Schriftzug an der Heckklappe zu den Unterscheidungsmerkmalen. Auf Wunsch gibt es eine schwarze Motorhaube.



Im Innenraum können es sich Fahrer und Beifahrer auf AGR-zertifizierten, exklusiven GSe-Performance-Sitzen in Alcantara-Ausstattung bequem machen, die dafür sorgen, dass Pilot und Co-Pilot beim dynamischen Fahren stets festen Halt haben, während ihre Wirbelsäule von der komfortablen und ergonomischen Gestaltung der Sitze profitiert.

