Opel Astra ST aus der Tuningschmiede Irmscher

Die Tuningschmiede Irmscher stellt zum Marktstart des neuen Opel Astra ST ein komplettes Individualisierungsprogramm vor. In enger Zusammenarbeit mit der Opel Automobile GmbH wurde ein vollwertig integrierter Bodykit designt und umgesetzt.



Bereits mit dem ersten Blick auf die Front erkennt man die deutliche Differenzierung - die tiefgezogene Frontschürzenlippe sowie der angedeutete Lufteinlass unterstreichen das individuelle Auftreten dieses neuen Fahrzeuges, so Irmscher. An der Seite findet man dynamisch integrierte Seitenschweller, welche sich über den kompletten unteren Seitenbereich ziehen.



Ein expressiver Dachspoiler ziert die Heckklappe. Die Beklebung unterstreicht nicht nur die Designlinien, sondern auch die Ambitionen des Straßensportlers. Der Individualisierungskit ist für alle Antriebsarten erhältlich.



Die neu designte Irmscher Felgengeneration hört auf den Namen "Cosmo Star" und ist in den Varianten exclusiv (Oberflächen Diamantpoliert) und in schwarz als 19 Zoll Rad erhältlich. Optisch ordentlich etwas her macht die Tieferlegung um zirka 30 Millimeter.

Weiterhin bietet Irmscher als Option die Irmscher "High Star" Felgengeneration in 19 Zoll sowie die "Turbo Star" Design Variante in 18 Zoll an. Alle Designs sind in der exklusiv und black Variante erhältlich.



Im Innenraum finden sich umfangreiche Modifikationen wie beispielsweise Einstiegsleisten aus Edelstahl, hochwertige Velour Teppiche oder praktische Mittelkonsolen. Aus der Irmscher Manufaktur kann man unterschiedlichste edle Leder in allen Farben wählen und sich so seine individuelle Komplettlederausstattung zusammenstellen.

