Neues Opel Sitzportfolio

Wer lange Strecken im Auto zurücklegt, freut sich über einen bequemen Sitz. Ein neuer GSe-Performance-Sitz führt das ausgezeichnete, von der Aktion Gesunder Rücken e.V. geprüfte Opel-Sitzportfolio an.



Bereits heute können es sich Opel-Fahrer und -Beifahrer auf AGR-zertifizierten, besonders rückenschonenden Sitzen im neuen Opel Astra, dem Opel Crossland und dem Opel Grandland bequem machen. Zugleich schreitet die Sitzentwicklung bei dem Rüsselsheimer Hersteller konsequent weiter voran: Schon bald ist die nächste Generation in Sachen gesundem Sitzkomfort für die Kunden verfügbar - in Form des komplett neuen und exklusiven Performance-Sitzes für die neuen Astra GSe und Astra Sports Tourer GSe, natürlich ebenfalls AGR-zertifiziert.



Opel erhielt bereits 2003 für seine Sitze im Opel Signum erstmals das Zertifikat der Ergonomie-Experten und war damit der erste Hersteller mit rückenfreundlichen, AGR-geprüften Sitzen im Mittelklassesegment.



Die jüngste Entwicklung hinsichtlich gesundem Sitzkomfort von Opel stellen die neuen, exklusiven GSe-Performance-Sitze dar. In schwarzem Alcantara gehalten, zeichnen sich die Vordersitze mit voll integrierten Kopfstützen von Astra GSe und Astra Sports Tourer GSe durch ihre hohen Seitenwangen aus. Weitere optische Akzente setzt ein per Elektroschweißung exakt in der Mitte des Rückenpolsters vertikal verlaufender grauer Streifen. Die hochpräzise Fertigungstechnologie wurde zum ersten Mal in einem Serienfahrzeug angewandt, so der Hersteller.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1