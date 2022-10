Mercedes bringt neue B-Klasse

Ja sie kommt - die neue Mercedes B-Klasse. Der Hersteller verspricht, dass das Fahrzeug aus der Masse herausstechen soll. Sportive Proportionen und vielseitiges Interieur soll Kunden locken.



Auf den ersten Blick fällt die aktualisierte Frontpartie ins Auge. Was ist noch neu: Die optional erhältlichen LED-Scheinwerfer, der Stoßfänger und der Kühlergrill. Dazu

außenbündig positionierte Räder mit vier zusätzlichen Felgendesigns in Abmessungen bis zu 19 Zoll, darunter optional schwarz hochglänzend lackierte Leichtmetallräder im Vielspeichen-Design und mit glanzgedrehtem Felgenhorn für die AMG Line.



Die B-Klasse gibt es in zehn verschiedenen Uni/Metallic- oder Sonderlackierungen. Der fahrerseitige Ausschnitt wird dominiert vom Doppel-Screen-Display (7 Zoll Instrumentencluster und 10,25 Zoll Head Unit), welches im Serienumfang enthalten ist.



Die für Mercedes-Benz typischen drei Runddüsen in Turbinen-Optik sind eine Hommage an die Welt. Die überarbeitete Mittelkonsole vermittelt in ihrer Black-Panel-Optik den Hightech-Anspruch der neuen B-Klasse, während das neue Lenkrad der aktuellen Lenkradgeneration standardmäßig aus Nappa-Leder gefertigt ist. Optional ist in der AMG Ausstattungsvariante erstmals auch ein beheiztes Lenkrad verfügbar, so der Hersteller.



In der Basisvariante wurden die Sitze mit ihrem dreidimensional geprägten Artico Bezug aufgewertet. Die Ausstattungsvariante Progressive bietet die Mercedes-typische Exklusivität in den Farben Schwarz, Schwarz/Macchiato sowie dem neuen Schwarz/sage grey. Hier können die Sitze zudem als Ledersitze in Schwarz oder Bahiabraun aufgewertet werden. In den Komfortsitzen sind im Mittelteil Stoffe verarbeitet, die zu 100 Prozent aus recyceltem Material bestehen.



Bei den verschiedenen Ausstattungspaketen hat Mercedes Benz die Angebotslogik nochmal deutlich klarer aufgestellt, um die aufwändige Auswahl von vielen Einzeloptionen zu vereinfachen. Auf Basis des realen Kaufverhaltens werden daher funktionale Ausstattungen, die häufig zusammen gekauft werden, ab sofort gebündelt. Darüber hinaus gibt es zusätzlich weitere funktionale Optionen. Bei den Designumfängen wie Farben, Polstern, Zierteilen und Rädern können sich die Kunden die Fahrzeuge weiterhin individuell konfigurieren.



Neu ist die Integration eines Fingerabdrucksensors (voraussichtlich verfügbar ab 1. Quartal 2023) für die Identifikation und Autorisierung des Fahrers. Selbstverständlich ist die Vernetzung mit Smartphones über Apple Carplay bzw. Android Auto Wireless, und für die weitere Konnektivität wurde ein weiterer USB-C-Port hinzugefügt und die USB-Ladeleistung nochmals erhöht.

