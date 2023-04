Der Mitsubishi Colt kommt zurück

Mitsubishi Motors hat heute die Weltpremiere des neuen Colt für den 8. Juni 2023 angekündigt. Die Markteinführung des eigens für Europa entwickelten fünftürigen Kleinwagens mit neuen Technologien und fortschrittlichem Infotainment wird im Herbst 2023 erfolgen.



Erstmals in den 1960er Jahren eingeführt und seither weltweit für Kleinwagen verwendet, zählt der Name Colt zu den bekanntesten Markenzeichen von Mitsubishi Motors, insbesondere in Europa. Hier wurden zwischen 2004 und 2014 mehr als 400 000 Fahrzeuge der letzten Generation verkauft.



Der neue, in Bursa in der Türkei hergestellte Mitsubishi Colt basiert auf der CMF-B Plattform aus der Kooperation zwischen Renault, Nissan und Mitsubishi. Das Basismodell kommt mit einem 1,0-Liter-Dreizylinder-Benzinmotor mit einer Leistung von 66 PS / 49 kW und einem Fünfgang-Schaltgetriebe.



Für Kunden mit einem höheren Leistungsanspruch bieten die Japaner den Colt mit dem 1,0-Liter-Dreizylinder-Benzinmotor mit Turbolader an, der eine Leistung von 91 PS / 67 kW entwickelt und mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe gekoppelt ist. Das

Highlight der Modellreihe stellt der Hybridantrieb (HEV) dar, der einen 1,6-Liter-Benzinmotor mit zwei Elektromotoren und einem automatischen Multimode-Getriebe kombiniert. Damit erreicht das Fahrzeug eine Leistung von 142 PS / 105 kW.



"Mit dem neuen Colt bringt Mitsubishi Motors nach dem neuen ASX in diesem Jahr bereits das zweite brandneue Modell auf den Markt. Im kommenden Jahr wird diese Produktoffensive mit der Einführung des neuen Outlander Plug-in Hybrid weiter fortgesetzt", sagt Frank Krol, Präsident und CEO von Mitsubishi Motors Europe.



Der neue Mitsubishi Colt erfülle mit seinen zahlreichen Antriebsoptionen die Anforderungen eines Segments, in dem Benzin- und Hybridantriebe (HEV) rund 80 Prozent der Neuwagenverkäufe ausmachen würden.

