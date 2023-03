Der 10-millionste Yaris läuft vom Band

Am 30. März 2023 ist der 10-millionste Toyota Yaris vom Band gelaufen. Der Motor-Informations-Dienst (mid) war live im "Toyota Motor Manufacturing France", der Produktionsstätte in Onnaing, Frankreich dabei. Die erste Generation des Yaris startete 1999 und ist im Folgejahr direkt zum Auto des Jahres gewählt worden.



Das Weltmodell wurde ursprünglich nur in Japan produziert, mittlerweile sind zehn Länder mit der Produktion beschäftigt. Weiterhin wird im Heimatland Japan produziert, dazu gesellten sich folgende Länder: Brasilien, China, Taiwan, Indonesien, Malaysia, Pakistan, Thailand und Frankreich und schlussendlich die Tschechische Republik. Im Werk in Polen werden Schlüsselkomponenten wie Benzin- und Elektromotoren sowie die Getriebe gefertigt und dann in die Werke nach Frankreich und Tschechien geliefert.



Seit 2001 wird der Yaris in Europa von Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) hergestellt, 2005 kommt die zweite Generation nach Europa und weitere sieben Jahre später, im Jahr 2012 begann dann die Produktion der dritten Generation des Yaris und der Start der Hybridversion. Damit war Toyota der erste Hersteller, der in Europa ein Fahrzeug im B-Segment mit Hybridantrieb hergestellt hat.



Mit der Rückkehr in die FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) musste 2017 ein Homologationsmodell auf den Markt, das Ergebnis war der auf 400 Einheiten limitierte Yaris GRMN, die Abkürzung steht für "Gazoo Racing tuned by the Meister of Nürburgring". Das Modell war bereits ausverkauft, bevor es zu den Händlern kam. Ein Jahr später, 2018, hat man dann auch direkt den World Manufacturers' Champion Titel mit dem Toyota Gazoo Racing WRT Team abgeräumt.



Die aktuell vierte Generation hat 2020 das Licht der Welt erblickt und wird nun weltweit als Yaris verkauft, in Japan war er früher als "Vitz" bekannt, je nach Variante und Region gab es auch die Namen Toyota Platz, Echo, Belta, Vios und Scion iA. Daihatsu hat ihn als Charade verkauft und Mazda als Modell 2.



Dass der Yaris auch in vierter Generation gut ankommt, bewies er mit dem zweiten Sieg bei der Wahl zum Auto des Jahres 2021, das macht ihn zum ersten Fahrzeug des 21. Jahrhunderts, dass den Titel zweimal gewinnen konnte.



Im Jahr 2020 kam als "Nachfolger" des Yaris GRMN der bis dato extremste Yaris aller Zeiten, die Rede ist natürlich vom GR Yaris, der mit seinem 1,6 Liter Dreizylinder Turbomotor mit 192 kW/261 PS und Allradantrieb der Konkurrenz das Fürchten gelehrt hat. Etwas familienfreundlicher kam dann 2021 die SUV Variante Yaris Cross, die ebenfalls in Frankreich produziert wird.



Und dann war es nach 24 Jahren soweit, das zehnmillionste Fahrzeug, ein Yaris GR Sport in Dynamic Grey hat gegen 12:10 Uhr das Band verlassen und wurde an einen französischen Kunden aus der Region Paris ausgeliefert. Grund zum Feiern also für das rund 5.000 Mann starke Team der TMMF.



