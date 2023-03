Neuer Renault Espace mit 32 Assistenten

Die Großraumlimousine der Marke Renault, der Espace, geht in die sechste Generation. Neben dem üppigen Platzangebot bietet das neue SUV-Modell viel Konnektivität und bis zu 32 Sicherheitsassistenten. Getreu der DNA seiner Vorgänger bietet der Newcomer als 5- oder 7-Sitzer großen Langstreckenkomfort.



Der aufrechtstehende Kühlergrill, die geschwungene Motorhaube, die langgestreckte, nach hinten sanft abfallende Dachlinie und der markante Dachspoiler verleihen dem Espace Präsenz und einen dynamischen Auftritt. Typische SUV-Elemente sind die Bodenfreiheit von 18 Zentimetern, breite Radhäuser sowie 19- oder 20-Zoll-Räder je nach Ausstattung. Ein weiteres Merkmal im Geländewagenstil ist der rings um das Fahrzeug verlaufende Rammschutz in Glanz-Schwarz.



Zu den Highlights gehört im wahrsten Sinne des Wortes das sehr große Panoramaglasdach mit einer Fläche von mehr als einem Quadratmeter. Als besonders dynamische Version wird der Espace in einer exklusiven Esprit Alpine Version erhältlich sein. Der Bestellstart für das neue Modell soll im Frühjahr 2023 erfolgen.



Kompakter und um 215 Kilogramm leichter als sein Vorgänger sowie mit einem effizienten 146 kW/199 PS starken E-Tech-Vollhybrid-Antriebsstrang ausgestattet, zeichnet sich der neue Espace durch einen moderaten ökologischen Fußabdruck aus und benötigt laut Hersteller lediglich 4,7 Liter Kraftstoff pro 100 Kilometer. Dies soll eine Reichweite von bis zu 1.100 Kilometer ermöglichen. Die CO2-Emissionen in der leichtesten Variante betragen nach Renault-Angaben lediglich 104 Gramm pro Kilometer - 35 Prozent weniger als beim Vorgängermodell.



Der jüngste Espace basiert auf der eigens entwickelten CMF-CD-Plattform der Allianz und verfügt über bis zu 32 Fahrerassistenzsysteme. Multi-Sense zur Individualisierung von Fahrerlebnis und Innenraumambiente und die Allradlenkung 4Control advanced dienen der Vergrößerung des Fahrspaßes.



Für Unterhaltung unterwegs eröffnet der neue Espace mit der MyRenault-App und vernetzten Diensten ein vielseitiges, interaktives Nutzererlebnis mit Anwendungen wie Waze, Amazon Music, Vivaldi oder dem Radio Player for Renault. Darüber hinaus ermöglicht die MyRenault-App auf dem persönlichen Smartphone Zugriff auf eine Bibliothek mit 39 länderspezifischen Inhalten, die über das openR Link herunterladbar sind.



Zum Set der Assistenzsysteme zählt je nach Ausstattung der Active Driver Assist. Er ist die Weiterentwicklung des Autobahn- und Stauassistenten. Wie dieser kann das Assistenzsystem des Levels zwei ("teilautomatisiertes Fahren") auf geraden Strecken und in leichten Kurven das Fahrzeug im Rahmen gewisser Grenzen komplett übernehmen und selbstständig lenken. Dies funktioniert beim Active Driver Assist dank Einbeziehung von Geolokalisierungsdaten und des Kartenmaterials nicht mehr nur auf Autobahnen oder mehrspurigen Straßen mit Fahrbahnmarkierungen, sondern auch bei fehlender Fahrbahnmarkierung am rechten Straßenrand, wie dies beispielsweise bei Landstraßen häufig der Fall ist.



Als Sonderausstattung ist für den Espace ein Head-Up-Display im 9,3-Zoll (23,6 Zentimeter)-Format lieferbar. Anders als bei früheren Systemgenerationen von Renault wird das Informationsfeld mit Angaben zur Fahrgeschwindigkeit, den aktiven Fahrerassistenzsystemen, zur erlaubten Höchstgeschwindigkeit und zur Routenführung des Navigationssystems direkt auf die Windschutzscheibe projiziert.



Die zum Bestellstart komplettierte Preisliste dürfte bei etwas unter 50.000 Euro starten.

