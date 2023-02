Der Alfa unter den SUVs

Mannheim. Kaum eine Marke steht so für rassige Autos wie Alfa Romeo. Schon traditionell fallen sie auf, sind markant gezeichnet, der Innenraum auf den Fahrer zugeschnitten und aus den Auspuffrohren röchelt ein betörender Klang. Tja, der Zeitgeist will es, dass die Italiener nun ihren zweiten SUV auf den Markt bringen. Der Tonale begleitet jetzt den Stelvio über Schotterpisten. Und wie sein großer Bruder reiht er sich optisch zu den Familien-Schönheiten ein.

Gedrungen, mit schmalen Scheinwerfern kommt der BMW-X1-Konkurrent daher, das Heck ziert ein Leuchtenband. Da gibt es nichts zu meckern. Alfa Romeo hat als eines seiner Hauptziele bei der Entwicklung des Tonale ausgerufen, maximalen Fahrspaß zu garantieren. Bei einer höher gelegten Limousine ist das gar nicht so einfach. Und dennoch schafften es die Entwickler, einem Prinzip der Marke, der ausgewogenen Gewichtsverteilung zwischen den beiden Achsen, treu zu bleiben. Es gelang durch die zentrale Positionierung aller schweren Technikkomponenten.

Alfa Romeo Tonale 1,5 T Editione Speciale Verbrennungsmotor: Vierzylinder-Benziner Hubraum: 1469 ccm Leistung: 96 kW / 130 PS Elektromotor: 48-Volt-E-Motor Leistung: 15 kW / 20 PS Max. Drehmoment: 240 Nm Antrieb: Frontantrieb, Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe Höchstgeschw.: 200 km/h Beschleunigung: 9,6 Sekunden von 0-100 km/h Verbrauch pro 100 Kilometer (Werksangaben/WLTP): 6,2 l Benzin; Testverbrauch: 6,7 l Länge: 4528 mm, Breite: 1835 mm, Höhe: 1601 mm Kofferraum: 500 – 1550 l Leergewicht: 1600 kg Preis: 39 000 Euro Serienausstattung: Voll-Matrix-LED-Scheinwerfer, 10,25-Zoll-Touch-Display, induktives Smartphone-Laden, Sitze mit Alcantara/Kunstleder bezogen, 20-Zoll-Leichtmetallräder, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, el. Heckklappe, Rückfahrkamera, versch. Assistenzsysteme. se

Das kann sich sehen beziehungsweise fahren lassen. Selten haben Ausflüge in einem SUV so viel Spaß gemacht. Der Tonale fliegt förmlich durch Kurven, schiebt nur bei brachial genommenen Kehren mit der Schnauze nach außen. Die Seitenneigung ist auf ein Minimum reduziert. Und trotz dieser sportlichen Ambitionen fehlt es nicht an Komfort. Die Sitze sind bestens, geben guten Seitenhalt und drücken dennoch nicht bei längeren Strecken.

Fünf Jahre Garantie

Alfa setzt – inzwischen im Stellantis-Konzern aufgegangen – auf einen Mildhybrid-Antrieb. Dabei startet das Fahrzeug im Elektro-Modus, es rollt sogar bei ausreichendem Akkustand aus der Parklücke oder schwimmt im Stop-and-go-Verkehr mit. Der Elektromotor übernimmt also alles, was dem Fahren mit Benzinmotor bei eingelegtem ersten Gang beziehungsweise Rückwärtsgang entspricht. Mit dem „Energy Recovery“-Programm gewinnt der Tonale dann Bremsenergie zurück, die sonst beim Rollen des Fahrzeugs und beim Bremsen verloren ginge.

Klassische Mildhybrids geben durch die Kombination aus Elektro- und Benzinmotor ein höheres Drehmoment an die Räder ab. Das geschieht beim Alfa auch, zusätzlich wird durch die Anpassung des vom Elektromotor gelieferten Drehmoments die Effizienz des Benzinmotors optimiert. Heraus kommen dabei schwungvolle Fahrleistungen, die weit agiler wirken, als die 130 PS im Testwagen. Dafür braucht es aber Drehzahlen, denn das siebenstufige Doppelkupplungsgetriebe lässt sich mit den Schaltvorgängen etwas Zeit. Was den Fahrspaß krönen würde, wäre ein anständiger Alfa-Sound im Innenraum. Jenes unverkennbare Röcheln hätten die Schall-Designer noch hinzimmern können.

Nimmt der Fahrer seine Position ein, lächelt eine freundliche Tonale-Front in Form von Kühlergrill und Scheinwerfern auf dem digitalen Cockpit entgegen. Die zwei Höcker darüber knüpfen an die Alfa-Tradition an, als Drehzahlmesser und Tacho noch in separaten kleinen Tunneln untergebracht waren. Was man im Innenraum anfasst, ob Oberflächen, Verkleidungen, Knöpfe oder Regler, ob Sitze oder Kofferraumabdeckung – alles wirkt hochwertig und ebenso verarbeitet. Das Infotainmentsystem besteht aus einem 12,3-Zoll-Bildschirm sowie einem 10,25-Zoll-Touchscreen mit Multitasking-Benutzeroberfläche. Zudem gibt es noch Knöpfe etwa für die Temperaturregelung. Der Fahrer hat so alles im Griff, ohne den Blick von der Straße wenden zu müssen.

Wie sehr Alfa Romeo auf die Qualitäten des Tonale setzt, zeigt sich bei der Fünf-Jahres-Garantie ohne Kilometer-Begrenzung. Den kompakten SUV gibt es auch als Variante mit 160 PS, als Plug-in-Hybrid oder Diesel ab 36 300 Euro.