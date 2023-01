Alfa Romeo beim Salon Retromobile in Versailles

Mit der 47. Ausgabe ist der Salon Retromobile (1. bis 5. Februar 2023) die älteste Oldtimer-Messe in Europa. Rund 130.000 Besucher, mehr als 600 Aussteller sowie über 1.000 Exponate erwarten die Veranstalter auf dem Messegelände im Pariser Vorort Versailles. Vertreten sind auch die Klassikabteilungen der italienischen Marken von Stellantis, darunter Alfa Romeo Classiche.



Der Alfa Romeo S.Z. von 1989 und Alfa Romeo 1900 Super Sprint von 1956 gehören zu den Stars der Präsentation von Stellantis Heritage. Alfa Romeo Classiche ist als Teil von Stellantis Heritage dafür verantwortlich, das Erbe der Marke zu pflegen und Besitzern von klassischen Alfa Romeo maßgeschneiderte Dienstleistungen anzubieten.



Der Alfa Romeo S.Z. wurde unter dem Projektnamen ES30 - für Experimental Sportscar 3.0 litres, experimenteller Sportwagen mit 3,0-Liter-Motor - Mitte der 1980er Jahre entwickelt. Alfa Romeo beauftragte das Mailänder Designstudio Zagato mit diesem Projekt, das die Tradition der Sportwagen mit Hinterradantrieb fortsetzen und gleichzeitig neue Fertigungstechnologien erforschen sollte. Diese Kooperation führte auch zur endgültigen Modellbezeichnung S.Z. für Sprint Zagato.



Das von Stellantis Heritage auf der Retromobile in Paris gezeigte Fahrzeug ist allerdings einzigartig. Als eines der ersten jemals gebauten Prototypen wurde es lange als Versuchsfahrzeug auf dem firmeneigenen Testgelände in Balocco eingesetzt, um unterschiedliche technische Lösungen miteinander zu vergleichen. Als Laborfahrzeug unterscheidet sich dieser Alfa Romeo S.Z. deshalb stark von den späteren Serienfahrzeugen.



Alfa Romeo stellte das Modell 1900 im Jahr 1950 auf dem Automobilsalon in Paris vor. Zunächst als viertürige Limousine verfügbar, ergänzten bald auch Cabriolets und Coupes die Baureihe, letztere unter der Bezeichnung Sprint. 1955 erhielt das Coupe den stärkeren Motor der Limousine 1900 Super T.I., die Modellbezeichnung änderte sich dadurch auf 1900 Super Sprint. Der Vierzylinder mit zwei Doppelvergasern leistete aus einem Hubraum von 1.975 Kubikzentimetern 85 kW/115 PS bei Touren.



Bis 1958 wurden nur 599 Alfa Romeo 1900 Super Sprint produziert. Das Designstudio Touring montierte in der sogenannten Superleggera-Bauweise die aus Aluminium gefertigte Karosserie auf einem Unterbau aus Stahl. Niedriges Gewicht und gute Aerodynamik verliehen dem Coupe sehr gute Fahrleistungen.



Der von Stellantis Heritage auf der Retromobile präsentierte Alfa Romeo 1900 Super Sprint wurde am 14. Juli 1956 hergestellt und drei Tage später in Paris an seinen Käufer ausgeliefert. Die blaue Lackierung und der Motor sind original erhalten.



Dasselbe Team, das die einzigartige Sammlung historischer Fahrzeuge von Stellantis Heritage betreut, steht auch Privatkunden für Restaurierungen zur Verfügung. Die angebotenen Leistungen reichen von der einfachen Wartung bis zur Komplettrestaurierung, von der Diagnose über Karosseriearbeiten oder Reparatur einzelner Fahrzeugkomponenten bis hin zur Endkontrolle.

