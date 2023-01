Erste Testfahrt im neuen Mitsubishi ASX

Mitsubishi startet frisch ins neue Jahr und bringt die neue Generation des ASX (Active Sports X-over) auf den Markt. Der Motor-Informations-Dienst (mid) ist nach Malaga zu einer ersten Testfahrt gereist, um sich vom neuen B-Segment Kompakt-SUV überzeugen zu können.



Da es um Mitsubishi auf dem deutschen Markt in letzter Zeit eher ruhig war, 2020 wurde angekündigt für den europäischen Markt keine weiteren Fahrzeuge mehr zu entwickeln, starten die Japaner gestärkt durch die Renault-Nissan-Mitsubishi-Allianz nun wieder mit neuen Plänen voll durch. Gestrichen wurde der L200 Pickup, dazu kommt der nun im März kommende ASX in zweiter Generation, welcher im Grunde ein umgelabelter Renault Captur ist und somit auf einer soliden Basis aufbaut. Beide Modelle stehen auf der CMF-B-Plattform, gebaut wird der ASX im spanischen Valladolid.



Fünf verschiedene Motorisierungen kommen zum Start, ein klassischer Benziner, zwei Mildhybrid-Varianten, ein Plug-in-Hybrid (PHEV) und der von uns gefahrene Vollhybrid (HEV). Gerade in Gegenden, an denen die Elektroladeinfrastruktur noch schwächelt, oder es nicht möglich ist sein Fahrzeug aufgrund von Parkplatzsituationen zu laden macht der Vollhybrid eine super Figur. Die 1,3 kWh fassende Batterie lädt sich während des Fahrens durch Rekuperation selbstständig wieder auf, kurze Passagen, zum Beispiel in der Innenstadt, lassen sich durch diese auch rein elektrisch zurücklegen.



Bei weiteren Entfernungen profitiert man trotzdem permanent durch die Hilfe des Elektromotors, was sich sehr positiv auf den Verbrauch auswirkt. Mitsubishi gibt einen WLTP-Verbrauch von 4,8 L/100 km an, während unserer ausgiebigen Testfahrt über diverse Berge, Serpentinen, Landstraßen und einem Autobahnabschnitt landen wir bei einem Realverbrauch von 5,6 L/100 km. Das kann sich durchaus sehen lassen. Antriebstechnisch unterstützt ein Elektromotor den 1,6 L 4-Zylinder Benzinmotor, was sich in einer Systemleistung von 105 kW/143 PS summiert. Das Schalten übernimmt eine Multi-Mode-Automatik.



Vom Fahrverhalten darf man jetzt keinen Sportwagen erwarten, dagegen sprechen die Höchstgeschwindigkeit von 170 km/h und die Sprintzeit von 9,9 Sekunden von 0 - 100 km/h, der ASX punktet eher im Fahrkomfort. Die Federung in Kombination mit den verbauten Sitzen macht auch längere Strecken nicht zur Tortur. An Assistenten kommen die üblichen Verdächtigen zum Einsatz, der Parkassistent verfügt über eine Rückfahrkamera und eine 360 Grad Ansicht, ein Totwinkelwarner warnt bei Ausschermanövern, Auffahrwarnung, Fußgängererkennung, Notbremsung, Abstandsregelung, Spurhalteassistent, Schildererkennung und das automatische Fernlicht runden das Paket ab.



Die Insassen haben ausreichend Kopf- und Beinfreiheit, die Rücksitze lassen sich um 16 Zentimeter verschieben. Sollte der Platz im Kofferraum mal nicht für den Einkauf ausreichen, alternativ lässt sich dieser zu einer relativ geraden Fläche umklappen.

Das Infotainmentsystem wird auf einem 9,3 Zoll großen Bildschirm dargestellt und reagiert flott auf unsere Eingaben. Ein Bose-Soundsystem sorgt für gute Laune beim Musikhören und das Mobiltelefon lässt sich induktiv ohne Kabel laden und sogar kabellos via Android Auto oder Apple CarPlay verbinden. Lediglich die USB-Anschlüsse sind noch im älteren A-Standard ausgelegt, eine C-Buchse suchen wir vergebens.



Der neue Mitsubishi ASX startet ohne Elektrisierung ab 24.960 Euro, in der Plug-in-Hybrid Ausführung als Edition Top werden 42.390 Euro fällig. Der von uns getestete Vollhybrid mit Automatikschaltung startet in der Mitte bei 34.490 Euro. Punkten möchte man über sein ausgeprägtes Händlernetz, der fünfjährigen, serienmäßigen Fahrzeuggarantie (bis 100.000 km) und acht Jahren Garantie auf die Fahrbatterie (bis zu 160.000 km).



Ein weiterer Klassiker in Neuauflage wurde seitens Mitsubishi ebenfalls angekündigt: der neue Colt soll noch in diesem Jahr seine Modellpflege erhalten und dem deutschen Markt im Herbst präsentiert werden.



Mike Neumann / mid



Technische Daten Mitsubishi ASX Hybrid 2023:



- Länge / Breite / Höhe: 4.228 / 1.797 / 1.573 Meter

- Motor: 4-Zylinder-Benzinmotor + Elektromotor

- Hubraum: 1.598 ccm

- Systemleistung: 105 kW/143 PS

- max. Drehmoment: 148 Nm

- Getriebe: Multi-Mode-Automatik

- Beschleunigung: 0 bis 100 km/h in 9,9 Sekunden

- Höchstgeschwindigkeit: 170 km/h

- Kraftstoffverbrauch WLTP kombiniert laut Hersteller: 4,8 Liter/100 km

- C02-Emissionen: 108 g/km

- Preis: ab 24.690 Euro

