Dacia Days mit dem Dacia Spring Electric

Dacia hat zu den Dacia Days in Dreieich geladen, hier gab es die Möglichkeit die komplette Produktpalette vor Ort zu erleben und in einer Probefahrt direkt auszuprobieren. Im urbanen Umfeld im Süden Frankfurts entschied sich der Motor-Informations-Dienst (mid) für das Stadt-Elektrofahrzeug, den Dacia Spring Electric 45 in der Essential Ausstattungsvariante.



Dacia hat erst kürzlich seine Produktpalette aufgefrischt, zu sehen ist dies am neuen Logo, das nun alle Fahrzeuge seit Produktionsdatum November schmückt. Die technischen Daten des Mini-SUVs lesen sich erst einmal nicht beeindruckend, ein Elektromotor der die Vorderräder antreibt, eine 26,8kWh (Netto) kleine Batterie und eine Systemleistung von 33 kW/45 PS - was macht man damit am besten? Richtig, die Testfahrt mit einem Autobahnteilstück der A661 beginnen!



Trotz der auf dem Papier zähen 0 - 100 km/h Zeit von 19,1 Sekunden kommen wir Dank der 125 Nm Drehmoment, die elektrotypisch immer sofort anliegen, gut über die Autobahnauffahrt in den rollenden Verkehr und auch mit einer Höchstgeschwindigkeit von 125 km/h (der Tacho zeigte sogar 130 km/h an) fühlen wir uns nicht als totale Bremse. Sogar ein Überholvorgang klappte mit etwas vorausschauender Fahrweise ohne Probleme, man muss sich nur vor Augen halten, dass man hier eben keinen Sportwagen fährt.



Weiter geht es mit dem eigentlichen Nutzungsprofil des Spring - Landstraße und Stadtverkehr. Wir fühlen uns etwas in die Vergangenheit zurückversetzt, als Kleinwagen mit Verbrennermotor um die 50 - 60 PS leisteten, nur dass wir jetzt wesentlich flüssiger fahren können aufgrund des Ansprechverhaltens des Elektromotors. Hier kommt dem Spring sein geringes Gewicht von nur 1.045 kg zu Gute.



Dacia verzichtet auf unwesentliche Teile, um leichte Fahrzeuge herzustellen - das merken wir zum Beispiel bei der Akustikdämmung bei höherer Geschwindigkeit oder an der Kofferraumklappe und der Motorhaube. Man muss sich bewusst sein, dass hier einiges an Features und Komfort eingespart wird um ein aufs Wesentliche reduzierte Fahrzeug zu einem Kampfpreis anbieten zu können.



So lässt sich zum Beispiel das Lenkrad nicht verstellen, die Sitzverstellungen sind alle manuell zu bedienen (nur nicht in der Höhe), es gibt noch eine richtige, nicht elektronische Handbremse und der Innenraum besteht zu sehr großen Teilen aus Hartplastik. Die Sitze sind im ersten Eindruck bequem, nur der Seitenhalt ist ausbaufähig - benötigt man in der Stadt in der Regel aber auch nicht.



Das Infotainmentsystem wird auf einem 7 Zoll Bildschirm angezeigt, das System ist grafisch simpel aufgebaut und reagiert überraschend flott auf unsere Eingaben. Das Navigationssystem ist einfach gehalten, brachte uns aber ohne Probleme über die Testroute. Um das System etwas aufzumotzen kann man sein Mobiltelefon per Android Auto oder Apple CarPlay per Kabel verbinden.



Der Dacia Spring ist ein Nasenlader, die Ladebuchse befindet sich unter dem Dacia Logo in Fahrzeugmitte vorn. Geladen werden kann an der heimischen Wallbox mit 7,4 kW, an einer DC Schnellladesäule sind es maximal 30 kW - Dacia gibt eine Zeit von unter einer Stunde für das Aufladen von 80 Prozent an ebendieser an, zuhause dauert es weniger als fünf Stunden. Die Reichweite gibt Dacia mit 225 km WLTP an, im WLTP City Test sind es sogar 295 km. Bei einem Verbrauch von 13,9 kW/100 km kombiniert landet man knapp vor der 200 km Marke. Je nach Wetterlage und Fahrprofil kann dieser Wert in der Praxis noch variieren.



Der Kofferraum fasst 300 Liter, für diese Fahrzeugklasse mit nur 3,734 m Länge ein guter Wert, die Rückbank lässt sich als ein Teil umklappen und erweitert das Volumen auf 600 Liter. Der Wendekreis ist mit 10,4 Metern perfekt Stadttauglich. Das Einparken erleichtert eine Rückfahrkamera, das angezeigte Bild ist sachdienlich und zeigt Orientierungslinien an.



Rabatte gibt es bei Dacia übrigens nicht, die Modelle sollen preislich fair und transparent sein, man bekommt mit dem Dacia Spring Electric das ohnehin aktuell günstigste Elektrofahrzeug ab 22.750 Euro, die Elektrofahrzeugprämie darf dann von diesem Preis noch entsprechend abgezogen werden.



Als Neuvorstellung konnten wir bereits einen Blick auf den neuen Dacia Bigster werfen - ein etwas größeres C-Segment SUV - und auch der neue Duster wird 2024 debütieren.



Wer ein auf die Basis reduziertes Elektro-Stadtfahrzeug mit den bekannten Limitierungen zu einem sehr guten Preis sucht, sollte sich den Dacia Spring einmal genauer anschauen.



Mike Neumann / mid



Technische Daten Dacia Spring Electric 45:



- Länge / Breite / Höhe: 3.734 / 1.579 / 1.516 Meter

- Motor: Elektromotor

- Batteriekapazität: 35 kWh

- Leistung: 33 kW/45 PS

- max. Drehmoment: 125 Nm

- Getriebe: Automatik

- Beschleunigung: 0 bis 100 km/h in 19,1 Sekunden

- Höchstgeschwindigkeit: 125 km/h

- Kraftstoffverbrauch WLTP kombiniert laut Hersteller: 13,9 kWh/100 km

- C02-Emissionen: 0 g/km

- Preis: ab 22.750 Euro

