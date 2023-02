Citroen C5 X "Best large Car" bei Women's World Car Of The Year

Der Citroen C5 X wurde von WWCOTY (Women's World Car of the Year) mit dem Preis "Bestes großes Auto" ausgezeichnet. Diese rein weibliche Jury wurde 2009 von Sandy Myhre ins Leben gerufen und besteht aus 63 Automobiljournalisten aus 45 Ländern auf fünf Kontinenten. Die Aufgabe: die besten Autos in sechs Kategorien (großes Auto, Performance-Auto, Stadtauto, großer SUV, 4x4 und Familien-SUV) auszuwählen.



Der Franzose wird nun im Finale gegen die anderen fünf Kategorie-Gewinner antreten, um den WWCOTY-Gesamtsieger zu ermitteln, der am 8. März 2023, dem Internationalen Frauentag, bekanntgegeben wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1