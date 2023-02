Maserati Ghibli zum "Best Car 2023" gewählt:

Der Maserati Ghibli erhielt die Auszeichnung "Best Cars 2023" in der Kategorie "Obere Mittelklasse E - Import". Über 100.000 Leser des Automobilmagazins "auto mortor sport" hatten aus 422 Fahrzeugen in 13 Kategorien ihre Favoriten gewählt. Die renommierte Auszeichnung wurde bereits zum 47. Mal vergeben.



Der Ghibli wurde 2013 vorgestellt und ist heute ist er in den drei Ausstattungsvarianten GT, Modena und Trofeo erhältlich. Als GT ist er mit einem 243 kW/330 PS starken 4-Zylinder-Mild-Hybrid-Triebwerk ausgestattet, Der Ghibli Modena besitzt einen 257 kW/350 PS starken V6-Ottomotor, während der Ghibli Trofeo mit einem 427 kW/580 PS starke V8-Twin-Turbo-Motor die Spitze der Baureihe repräsentiert.

