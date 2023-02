Die Kategoriensieger zum WWCOTY 2023 stehen fest

Die Gewinner in den sechs diesjährigen Kategorien des WWCOTY (Women's World Car of the Year) sind gewählt. Sie treten in die letzte Bewertungsrunde auf dem Weg zum Gesamtsieg ein. Der Gewinner des Women's World Car of the Year wird am 8. März 2023 bekannt gegeben.



Zum dreizehnten Mal verleiht die Jury von WWCOTY diese Trophäe. Zu der einzigen rein weiblichen Jury in der Automobilbranche gehören 63 Autojournalistinnen aus 45 Ländern auf fünf Kontinenten.



In der ersten Abstimmungsrunde waren 59 Kandidaten für die Auszeichnung zum WWCOTY 2023 im Rennen. Bei der Wahl werden unter anderem Kriterien wie Sicherheit, Preis-Leistungs-Verhältnis, Umweltbilanz, Design, Qualitätsanmutung, Fahrverhalten und Handling berücksichtigt.



Die Sieger in den einzelnen Kategorien sind:



Urban Model: Kia Niro



Family SUV: Jeep Avenger



Large SUV: Nissan X-Trail



Large Car: Citroen C5 X



4x4&Pick-UP: Ford Ranger



Performance Car: Audi RS 3

