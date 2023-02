Suzuki Jimny siegt erneut beim "Best Cars Award"

Der Suzuki Jimny bleibt ein Publikumsliebling: Der Offroader, der Kultstatus besitzt, hat bei der Leserwahl "Best Cars" der renommierten Fachzeitschrift "auto motor und sport" seinen Titel verteidigt und erneut die Importwertung der Kategorie "Kleine SUV/Crossover" gewonnen.



Diese Kategorie wurde erstmals 2022 eingeführt und auf Anhieb vom Suzuki Jimny gewonnen. Mit 16,3 Prozent der Stimmen landete der kultige Offroader auch in diesem Jahr wieder ganz oben auf dem Treppchen und ließ insgesamt 26 Wettbewerbsmodelle hinter sich.



Die Leserwahl "Best Cars" wird jährlich von der Automobil-Fachzeitschrift "auto motor und sport" durchgeführt. An der 47. Auflage nahmen insgesamt 101.550 Leser teil. Dabei standen insgesamt 422 Modelle in 13 Kategorien zur Wahl, aus denen die Teilnehmer jeweils einen Gesamt- und einen Importsieger kürten.

