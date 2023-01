China-Importeur SAIC Maxus will Deutschland erobern

Die Maxomotive Deutschland GmbH mit Sitz in Köln ist offizieller Importeur von Fahrzeugen der chinesischen Marke SAIC Maxus. In Deutschland bietet der Hersteller zurzeit folgende Modelle an: eDeliver 3, Deliver 9 und eDeliver 9.



Der Erfolg des Spezialisten für elektrische Nutzfahrzeuge speziell beim Aufbau des Händlernetzwerks soll jetzt auch mehr und mehr in den Zulassungszahlen sichtbar werden. Nach Lieferverzögerungen durch den Corona-Lockdown in China sind die Auslieferungen an die deutschen Händler zum Ende des Jahres angestiegen. Insgesamt hat die Maxomotive Deutschland GmbH als offizieller Importeur im abgelaufenen Jahr mehr als 1.000 Fahrzeuge an den Handel ausgeliefert, davon knapp die Hälfte im vierten Quartal.



Diese Entwicklung schlägt sich auch in den Zulassungszahlen nieder: Im Dezember konnte sich der Maxus eDeliver 9 im Segment der elektrischen Large LCV bereits auf den dritten Platz hinter den etablierten Wettbewerbern Ford Transit/Tourneo und Mercedes Sprinter vorschieben. Der eDeliver 3 erreichte im Dezember im volumenstarken Segment der elektrischen Medium LCV den vierten Rang hinter Mercedes Vito, Opel Vivaro-e und dem VW ID Buzz.



Diesen Erfolgskurs will Maxus im neuen Jahr fortsetzen. Schon jetzt liegen mehr als 5.000 Kunden- und Händlerbestellungen vor; die Fahrzeuge werden sukzessive bis Ende des zweiten Quartals ausgeliefert. Insgesamt erwartet Maxus für 2023 ein Zulassungsergebnis von zirka 6.500 Einheiten an elektrischen und konventionell angetriebenen Transportern.



"Die ersten zwei Phasen unserer Strategie zum Start der Marke in Deutschland sind erfolgreich abgeschlossen", erläutert Gerald Lautenschläger, Geschäftsführer der Maxomotive Deutschland GmbH. "Wir haben im ersten Schritt ein professionelles Händlernetz für Vertrieb und Service für unsere Kunden aufgebaut und im zweiten Schritt die Händlerbestellungen aktiviert, um die notwendige Verfügbarkeit für das Verkaufsgeschäft sicherzustellen. Jetzt, in der dritten Phase, erhöhen wir weiter die Verfügbarkeit beim Handel und starten eine Marken- und Leasingkampagne."



Neben dem vollelektrischen Pick-up T90 EV und dem Electric Light Truck, der in der 7,5-Tonnen-Klasse an den Start geht, hat die Marke auch den siebensitzigen Van MIFA 9 in der Pipeline. Mit diesem Modell will Maxus ins Segment der elektrischen Personentransporter einsteigen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1