Run auf Mercedes-Maybach, EQS und G-Modelle

Das Geschäft mit der Oberklasse läuft trotz Krise gut. Von diesem Trend profitiert das Top-Segment des Herstellers Mercedes-Benz. Auch bei Elektrofahrzeugen konnte die Sterne-Marke den Absatz deutlich erhöhen. Die Kundenauslieferungen von Fahrzeugen im Top-End Segment stiegen im vierten Quartal um 14 Prozent auf 83.800.



Das entspricht dem besten Absatzquartal in 2022 in diesem Segment. Haupttreiber in Q4 waren die Verkäufe von AMG (+28 Prozent), Mercedes-Maybach (+25 Prozent) und G-Klasse (+15 Prozent). Mercedes-Maybach erzielte im Gesamtjahr mit 21.600 ausgelieferten Einheiten (+37 Prozent) einen neuen Bestwert. Treiber dieses Wachstums waren unter anderem Japan, Südkorea, der Mittlere Osten und vor allem China, wo mehr als 1.100 Einheiten von Mercedes-Maybach pro Monat verkauft wurden.



Die Auslieferungen der S-Klasse stiegen auf über 90.000 Einheiten, ein Plus von fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr. Darüber hinaus konnte der EQS neue Kunden für das Top-End Segment gewinnen. Im Jahr 2022 wurden 19.200 Fahrzeuge dieses Modells an Kunden ausgeliefert, angetrieben von einer starken Nachfrage in den USA. Zudem verzeichnete das vollelektrische Flaggschiff nun sein bisher bestes Verkaufsquartal.



Auch das in 2022 vorgestellte EQS-SUV wurde in den USA bereits positiv aufgenommen und soll Anfang 2023 in China eingeführt werden. Mit der Vorstellung des Mercedes-Maybach EQS SUV im ersten Halbjahr 2023 wird auch Mercedes-Maybach elektrisch.



In der Komplettbetrachtung des Jahres 2022 lief es für Mercedes-Benz allerdings eher moderat: In dem herausfordernden Gesamtjahr 2022, das von regionalen Covid-Maßnahmen sowie anhaltenden Halbleiter- und Logistikengpässen geprägt war, lieferte Mercedes-Benz Pkw 2.043.900 Fahrzeuge (minus ein Prozent) an seine Kunden aus.

