CES: RAM bringt vollelektrischen Lademeister

RAM Truck hat auf der Consumer Electronic Show (CES) in Las Vegas mit dem Revolution Concept Car einen Ausblick auf das für 2024 angekündigte Serienmodell des RAM 1500 BEV präsentiert. Der Elektro-Pickup aus dem Hause Stellantis gibt sich betont futuristisch und soll den Markt der großen leichten Lademeister weiter elektrisieren.



Das Concept Car basiert auf der STLA Frame Plattform des Unternehmens und verfügt über eine Body-on-Frame Rahmenkonstruktion. Die einstellbare Luftfederung ermöglicht die drei Modi Ein- und Ausstieg, Aero und Offroad. Zwei elektrische Antriebsmodule an Vorder- und Hinterachse sorgen für einen Vierradantrieb, auch künftige Hochleistungsanwendungen hat man bereits konstruktiv berücksichtigt. Eine Vierradlenkung mit bis zu 15 Grad Lenkwinkel soll die Manövrierfähigkeit mit geringer Geschwindigkeit und gleichzeitig auch das Lenkverhalten bei hohen Geschwindigkeiten verbessern.



Über eine 800 Volt Gleichstrom-Schnellladung mit bis zu 350 Kilowatt lässt sich in etwa zehn Minuten fix eine Reichweite von bis zu 160 Kilometern erzielen. Mit einem neuen induktiven Roboter-Ladegerät soll das Aufladen zu Hause so einfach wie möglich sein. Es erkennt die Anwesenheit des Fahrzeugs und dessen Ladebedarf, fährt automatisch in Position und richtet sich unter dem Fahrzeug aus. Die Smart-Charge-Funktion wird das Aufladen außerhalb der Spitzenbedarfs-Zeiten ermöglichen.



Der neue vordere Kofferraum läst sich mit einem Tastendruck elektrisch öffnen und schließen. Zu den weiteren elektrisch betriebenen Funktionen gehören die Ladeanschlussklappe seitlich vorn links, die mittig geteilte Multifunktions-Hecktür, flächenbündige Türgriffe, seitliche und hintere Einstiegshilfen und ein aktiver Diffusor.



Anstelle von Außenspiegeln nutzt das Conzept Car Digitalkameras in kleinen und leichten Gehäusen aus 3D-gedruckten Materialien, was die Aerodynamik verbessern und den Luftwiderstand verringern soll. Die Türen wurden im Stil einer großen Limousine neu gestaltet und bieten einen geräumigen Fahrgastraum ohne B-Säule.



Ein vollständiges Touchscreen-Display aus zwei Bildschirmen mit zusammen bis zu 71 Zentimetern Anzeigendiagonale ist das Herzstück des Innenraums. Das untere Display hat drei verschiedene Optionen - je nach Aufgabe minimale oder erweiterte Ansicht sowie Vollbildansicht - und kann herausgenommen und in verschiedenen Bereichen des Fahrzeugs verwendet werden.



Über die Sprachsteuerung hat der Pick-Up Anweisungen des Besitzers zu befolgen, während der sich außerhalb des Fahrzeugs befindet, wie zum Beispiel die Fenster zu schließen, Musik abzuspielen, ein Foto zu machen und ihm im Shadow Mode zu folgen. Dabei fährt das Fahrzeug, gesteuert über Sensoren und Kameras, automatisch dem Fahrer hinterher. Eine praktische Sache für eine kurze Strecke, wenn man nicht extra wieder in den Truck einsteigen möchte.

