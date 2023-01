Peugeot präsentiert Inception Concept

Der Name Peugeot Inception Concept bedeutet "der Anfang" und steht für eine neue Ära der Marke mit dem Löwen für zukünftige Elektrofahrzeuge.



Linda Jackson, Global CEO Peugeot: "Peugeot setzt sich für die Elektrifizierung seiner Produktpalette ein. Ab 2023 werden hundert Prozent der Produktpalette elektrifiziert sein, in den nächsten zwei Jahren werden fünf neue vollelektrische Modelle auf den Markt kommen. Unser Ziel ist klar: Peugeot soll bis 2030 die führende Elektromarke in Europa werden. Dieses Ziel und die ehrgeizige Vision ebnen den Weg für einen radikalen Wandel der Marke. Sie wird durch das Peugeot Inception Concept verkörpert, das den Beginn einer neuen Ära markiert."



Das Peugeot Inception Concept wurde auf einer der vier zukünftigen "BEV-by-design" Plattformen der Stellantis Gruppe entwickelt. Die Einführung dieser neuen Plattformreihe ab 2023 soll die zukünftigen Fahrzeuge der Franzosen revolutionieren. Sie wurden speziell für die Elektromobilität entwickelt und bieten große architektonische Unterschiede, die die Designer genutzt haben, um den Innenraum des Inception Concept völlig neu zu gestalten. Sie haben eine neue Körperhaltung und ein neues Fahrerlebnis für die Passagiere geschaffen.



Das vollelektrische Inception Concept ist mit der 800-Volt-Technologie ausgestattet. Mit seiner 100-kWh-Batterie kann er mit einer einzigen Vollladung 800 Kilometer zurücklegen, was der Strecke von Paris nach Marseille oder Brüssel nach Berlin entspricht. Sein Verbrauch ist mit 12,5 kWh pro 100 km angegeben. Die Batterie lädt das Äquivalent von 30 Kilometern Reichweite in einer Minute oder 150 Kilometer in fünf Minuten.



Die Gene der Marke sind erhalten, aber die Designsprache wurde für die neue Ära, die jetzt beginnt, neu interpretiert. Diese neue Designsprache wird beim nächsten Fahrzeug von Peugeot ab 2025 zum Einsatz kommen. Die Passagiere des Peugeot Inception Concept stehen im Mittelpunkt von 7,25 Quadratmeter Glasfläche, die zum gewagten Design dieses Concept Cars beiträgt. Die gesamte Verglasung (Windschutzscheibe, Seiten- und Heckfenster) besteht aus Glas, das für die Architektur entwickelt wurde.

