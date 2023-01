Volvo elektrisiert trotz schwieriger Rahmenbedingungen

Im vergangenen Jahr verzeichnete die Volvo Car Germany GmbH mit Sitz in Köln insgesamt 36.605 Neuzulassungen auf dem deutschen Markt. Während der Absatz aufgrund von Produktions- und Lieferengpässen infolge der Corona-Pandemie und Energiekrise um 16,1 Prozent gegenüber dem hohen Vorjahresniveau mit 43.616 verkauften Einheiten rückläufig war, konnte die schwedische Premium-Automobilmarke den Anteil elektrifizierter Recharge Modelle ausbauen.



Gut 14 Prozent der auf dem deutschen Markt zugelassenen Volvo Fahrzeuge ist rein elektrisch unterwegs, 40 Prozent verfügen über einen Plug-in-Hybridantrieb und fahren damit zeitweise lokal emissionsfrei. Damit erreicht Volvo bei den Plug-in-Hybriden einen Marktanteil von 4,1 Prozent.



Einen entscheidenden Anteil an dieser Entwicklung hat auch das Auto-Abo Care by Volvo: Die rein elektrischen Volvo Modelle machen 30 Prozent und damit fast ein Drittel der insgesamt 3.436 Neukunden im vergangenen Jahr aus. Ein gutes weiteres Viertel (27 Prozent) entfällt auf die Plug-in-Hybride, womit die elektrifizierten Recharge Modelle 57 Prozent aller Abos ausmachen.



"Das vergangene Jahr 2022 war nicht nur für die Automobilindustrie ein überaus turbulentes Jahr. Aber wir haben den schwierigen Rahmenbedingungen bestmöglich getrotzt. Trotz massiver Herausforderungen ist es uns zusammen mit unseren Retail Partnern gelungen, unsere wichtigsten Ziele zu erreichen und teilweise zu übertreffen", sagt Herrik van der Gaag, Geschäftsführer der Volvo Car Germany GmbH.



Mit dem Volvo EX90 wurde vor wenigen Wochen ein neues vollelektrisches Premium-SUV vorgestellt. Aufbauend auf einer völlig neuen, ausschließlich auf Elektromobilität ausgelegten Plattform und ausgestattet mit fortschrittlicher Komfort- und Sicherheitstechnik, weist das Modell den Weg in die Klimaneutralität. Bereits ab 2030 bietet die schwedische Premium-Automobilmarke nur noch reine Elektroautos.



In den kommenden Jahren präsentiert das Unternehmen jedes Jahr ein neues vollelektrisches Fahrzeug. Im Laufe des Jahres wird ein kompaktes Crossover-Modell vorgestellt: Mit dem unterhalb des Volvo XC40 positionierten Fahrzeug erschließt die Premium-Automobilmarke ein neues Volumen- und Einstiegssegment. Gemeinsam mit dem Volvo EX90 am anderen Ende rechnet Volvo Car Germany mit einem nachhaltigen Wachstum, das schon 2023 von der aktuellen Modellpalette initiiert und 2024 von den beiden vollelektrischen Neuzugängen verstärkt wird.

