Aston Martin DBX707: Eine große Nummer

Der Aston Martin DBX707 liefert getreu seiner Modellbezeichnung 707 PS und entwickelt aus seinem 4-Liter-V8 bis zu 900 Newtonmeter Drehmoment. Damit können die Briten mit Fug und Recht behaupten, mit dem stärksten Luxus-SUV eines Serienherstellers vorfahren zu können. Immerhin kitzeln sie aus ihm noch 157 PS und 200 Nm mehr heraus als aus der Standardversion.



In Sportwagen verdächtigen 3,3 Sekunden spurtet der britische Edel-SUV von 0 auf 100 km/h, die Höchstgeschwindigkeit gibt Aston Martin mit 310 km/h an. Geschaltet wird über eine Neungang-Automatik mit Nasskupplung, was für besonders schnelle und saubere Gangwechsel sorgt.



Im Normalmodus werden die Antriebskräfte über ein elektronisches Differential auf alle vier Räder verteilt, ist sportliches Fahren angefragt, mutiert der DBX707 auf Wunsch zum Hecktriebler. Das dynamische Luftfahrwerk passt sich dabei der jeweiligen Fahrsituation an und sorgt auch bei hastigen Lenkeingriffen für die nötige Stabilität. Im Falle eines Falles bringen serienmäßige und belüftete Carbon-Keramik-Bremsen mit 410 Millimeter Scheiben vorne und 390-Millimeter den mit 2,4 Tonnen Gewicht vergleichsweise leichten SUV zuverlässig zum Stand.



Tasten auf der Mittelkonsole ermöglichen den direkten Zugriff auf die Fahrmodi und das ESP, über einen Schalter zwischen den Vordersitzen bestimmt man, ob die Klappen der Sportauspuffanlage mit ihren vier beeindrucken Endrohren auch ohne Aktivierung des Sport-Modus geöffnet sein sollen. Passend dazu gibt es anstelle der Komfortsitze natürlich auch Sportsitze. Sonderwünschen in fast jeglicher Hinsicht setzt die Individualisierungsabteilung "Q bei Aston Martin" keine Grenzen.



Den WLTP-Durchschnittsverbrauch gibt Aston Martin mit 14,2 Litern auf 100 km an, was CO2-Emissionen von 323 Gramm pro Kilometer entspricht. Wer den DBX707 trotzdem oder gerade deswegen will, der sollte mindestens 238.500 Euro parat halten.

