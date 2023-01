Löwen unter Strom

Im Verlaufe des Jahres 2023 soll jedes Peugeot-Modell elektrifiziert sein, teilt der Hersteller mit. Bis 2025 will die französische Löwenmarke ein 100-prozentiges elektrifiziertes Angebot im Sortiment haben. Das sogenannte "e-Lion"-Projekt ist die Leitphilosophie, um die sich weltweit wandelnden Bedürfnisse in der nächsten Generation von Peugeot zu erfüllen.



"Das e-Lion Projekt wird die Strategie von Peugeot als elektrifizierte Marke definieren und sicherstellen, dass wir am Puls der Gesellschaft bleiben, um eine Mobilität zu bieten, die unseren Markenwerten gerecht wird", sagt Peugeot-Chefin Linda Jackson.



Die Peugeots 308 und 308 SW werden von einem neuen Elektromotor angetrieben, der 115 kW/156 PS leistet und eine Reichweite von über 400 km (WLTP-Zyklus) ermöglicht. Durchschnittlicher Energieverbrauch: 12,7 kWh.



Der Hersteller führt mit MHEV 48v (Mild-Hybride) eine neue Hybridtechnologie ein, die in diesem Jahr mit den Peugeot-Modellen 208, 2008, 308, 3008, 5008 und 408 eingeführt wird. Das System "Peugeot Hybrid 48V" besteht aus einem PureTech-Benzinmotor der neuen Generation mit 73 kW/100 PS oder 100 kW/136 PS, der mit einem elektrifizierten Sechs-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (E-DCS6) gekoppelt und in das ein Elektromotor (21 kW) integriert ist.



Die neue batterieelektrische Baureihe (BEV) von Peugeot wird derweil von Stellantis Technologieplattformen unterstützt, die eine Basis für die Entwicklung zukünftiger Designs bietet. Dazu gehören neue Proportionen - mehr Flexibilität und Freiheit, um die Gesamtmaße des Fahrzeugs neu zu konzipieren, neue Perspektiven - eine neue Designsprache mit verändertem Innenraum für die neuartigen Funktionen. Die nächste Generation des intelligenten "i-Cockpit" mit einem neuen HMI (Human-Machine-Interface) soll 2026 eingeführt werden.

