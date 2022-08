Podcast Fred Fuchs fragt nach: Warum ist es in Mannheim heißer als anderswo?

Im gemeinsamen Kinder-Podcast von „Radio Regenbogen“ und „Mannheimer Morgen“ will Fred wissen, warum das eigentlich so ist, warum es gerade in Mannheim wärmer ist als anderswo – und was eigentlich die Klimaerwärmung mit all dem zu tun hat. Da kann Ralph helfen: Er weiß, dass Julia vom „Mannheimer Morgen“ sich gut mit dem Klima auskennt.

Zunächst einmal erklärt sie, was der Unterschied zwischen Klima und Wetter ist: Das Wetter ist so etwas wie Regen oder Sonnenschein, das alle beobachten können, wenn sie aus dem Fenster gucken. Mit dem Klima ist es etwas komplizierter – dafür schauen sich Forschende an, wie das Wetter an einem Ort durchschnittlich über einen gewissen Zeitraum hinweg gewesen ist. Und genau da liegt auch das Problem mit der Klimaerwärmung: Es wird nämlich überall auf der Welt immer wärmer.

Um das zu stoppen, muss vor allem die Politik etwas tun. Ein bisschen klimafreundlicher leben kann Fred jedoch auch – Julia hat ein paar Tipps parat.

