Fred Fuchs fragt nach: Woher bekommen Medien ihre Informationen?

Mannheim. Im Kinder-Podcast von "Radio Regenbogen" und "Mannheimer Morgen" fragt Fred Fuchs, woher Journalisten ihre Nachrichten bekommen.

Naja, eigentlich wollte Suko das wissen. Er hat Fred Fuchs eine Mail geschickt und gefragt, ob er das in seinem Podcast "mal abchecken" kann. Klar kann Fred das. Erst mal hat er sich mit Ralph unterhalten. Ralph weiß immer genau, wer Antworten auf Freds Fragen geben kann. Diesmal hat er sich mit Katharina getroffen. Die ist Journalistin beim "Mannheimer Morgen" und hat schon öfter Artikel für die Kinderseite geschrieben. Die Sache mit den Informationen ist aber trotzdem gar nicht so leicht. Es gibt nämlich ganz schön viele Informationsquellen. Und dann müssen Journalistinnen und Journalisten auch noch herausfinden, welchen sie vertrauen können. Außerdem gibt es bestimmte Gesetze nur für Zeitung, Radio, und so weiter. In diesen ist zum Beispiel geregelt, dass die Presse ein Recht hat, Informationen von Behörden zu bekommen...



Den Podcast könnt ihr direkt hier auf dieser Website, aber auch über Spotify, Apple Podcasts, Deezer und Co. anhören.

