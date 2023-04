Mannheimer Morgen Plus-Artikel Gastbeitrag zu Ostern Jeder Tag ein Anfang - allem Endzeitgefühl zum Trotz

Es ist viel Endzeitstimmung in der Welt, aber wenig Ostern, schreibt EKD-Chefin Annette Kurschus in ihrem Beitrag für den "MM". Und erklärt, warum es sich genau deshalb lohnt, an Dietrich Bonhoeffer zu erinnern