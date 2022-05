Viele Jahre hat der Bundestrainer im Springreiten, Otto Becker, auf eine Ausweitung des Angebots an Nationenpreisen hingearbeitet. Bisher durfte pro Land und Jahr stets nur einer dieser Wettbewerbe ausgetragen werden – in Deutschland war und ist Aachen als Schauplatz für das Fünf-Sterne-Turnier CHIO gesetzt. Mit der Ausnahme 2015, als Mannheim aufgrund der Europameisterschaft in der Aachener

...