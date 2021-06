Otchere springt zu Gold

Braunschweig. Auftakt nach Maß für die MTG Mannheim: Jacqueline Otchere hat sich bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Braunschweig den Titel im Stabhochsprung geholt. Mit 4,30 Metern verwies die 24-Jährige am Freitag Leni Freyja Wildgrube vom SC Potsdam, die 4,20 Meter übersprang, auf den zweiten Platz. Dritte wurde mit der gleichen Höhe Wildgrubes Vereinskollegin Ella Buchner.

Für Otchere ist es der zweite nationale Titelgewinn nach 2018. Die Norm für die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio liegt bei 4,70 Metern. Nicht am Start war die frühere EM-Zweite Lisa Ryzih vom ABC Ludwigshafen.

Erste von 34 Entscheidungen

Nach 2018 holte Jacqueline Otchere zum zweiten Mal den DM-Titel. © dpa

Das Stabhochspringen der Frauen war der einzige Medaillenwettbewerb am Freitag. Die 33 weiteren Titel werden am Wochenende vergeben. Für die Tokio-Spiele werden die deutschen Meister mit Vorrang nominiert, wenn sie zugleich die Olympia-Norm übertroffen haben.

„Ich bin sehr zufrieden, dass ich den Titel geholt habe, auch wenn ich mit der Höhe nicht ganz glücklich bin“, sagte Otchere, deren Saisonbestleistung bei 4,45 Metern steht. „Die Olympischen Spiele habe ich noch nicht abgehakt. Ich weiß, dass ich es draufhabe.“ Lob gab es von MTG-Leistungssportchef Rüdiger Harksen: „Mit dieser Leistung kann Jacqueline selbstbewusst in die weiteren Wettkämpfe gehen.“ cr/dpa

