Jessica-Bianca Wessolly hat ein großes Ziel vor Augen. Bei der Leichtathletik-WM in Eugene (USA/15. bis 24. Juli) peilt sie ein persönliches Triple an. „Ich peile das Halbfinale an, möchte meine Bestzeit angreifen und die EM-Norm knacken. Dann hätte ich Gewissheit, dass ich in München dabei bin“, sagt die Sprinterin der MTG Mannheim.

Ihr Hausrekord über 200 Meter steht seit vier Jahren

...