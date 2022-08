Von Christian Rotter

Karsten Warholm war einfach nur hin und weg. In der ganzen Euphorie wünschte sich der Olympiasieger und Weltrekordler über die 400 Meter Hürden, der in München seinen kontinentalen Titel verteidigte, „dass alle Leichtathletik-Europameisterschaften in Deutschland ausgetragen würden“. Manche gingen beim Anblick der proppevollen Sportstätten, begeisterten Sportler und

...