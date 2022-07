Dziambor nimmt an U20-WM-Vorbereitung teil

Mannheim. Arkadiusz Dziambor bereitet sich seit Montag auf die U20-Weltmeisterschaft in Kanada vor. Der Adler-Verteidiger wurde von U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter für die letzten Einheiten vor dem Abflug nach Edmonton am Sonntag, den 31. Juli, zusammen mit 25 weiteren Nachwuchsspielern nominiert, so die Adler Mannheim.

Das in den Sommer verschobene Turnier stellt für die U20-Nationalmannschaft einen Höhepunkt dar, birgt aber durch den ungewöhnlichen Zeitpunkt auch die Herausforderung, zwei U20 Weltmeisterschaften in vier Monaten zu spielen.

© Sörli Binder

„Zwei U20-Weltmeisterschaften in einer Saison sind für uns als Verband eine große Herausforderung. Nichtsdestotrotz freuen wir uns auf die bevorstehenden Aufgaben und gehen diese gut vorbereitet an“, sagt DEB-Sportdirektor Christian Künast. „Wir gehen mit einem guten Gefühl in die letzte Vorbereitungsphase und in die Weltmeisterschaft. Wir haben ein harmonisches Team und die Jungs sind hungrig“, ergänzt Abstreiter.

Die Mannschaft bestreitet ihr erstes Spiel am 9. August gegen die USA.