EM-Gold für Laura Philipp

Hamburg. Triathletin Laura Philipp hat am Pfingstsonntag ihren Europameisterschaftstitel beim Ironman Hamburg erfolgreich verteidigt und dabei eine beeindruckende Zeit hingelegt. Die 35-Jährige erreichte nach starken Leistungen in allen drei Disziplinen (3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen) nach 8:18:20 Stunden die Ziellinie auf dem Rathausplatz in der Hansestadt. Damit verpasste die Athletin vom Soprema Team TSV Mannheim die Weltrekordzeit der Britin Chrissie Wellington aus dem Jahre 2011 nur um sieben Sekunden. Zudem bemerkenswert: Erst am vergangenen Samstag hatte Phillip den Ironman 70.3 Kraichgau über die Mitteldistanz gewonnen.

„Ich hatte einen super Tag. Mir war nicht bewusst, dass ich so schnell unterwegs war. Ich habe alles rausgehauen, was ich in mir hatte“, sagte die strahlende Gewinnerin, die jetzt den deutschen Rekord auf der Langdistanz hält und zudem vier ihrer bisherigen fünf Langdistanzrennen gewonnen hat. Den zweiten Platz belegte die US-Amerikanerin Chelsea Sodaro mit 18 Minuten Rückstand. Rang drei ging an Manon Genet aus Frankreich. jab

