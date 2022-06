Philipp vor EM-Start

Hamburg. Nur eine Woche nach ihrem erfolgreichen Comeback mit Sieg und Streckenrekord beim Ironman 70.3. Kraichgau hat Triathletin Laura Philipp den nächsten Start ins Visier genommen. Die Athletin vom Soprema Team TSV Mannheim steht am Sonntag in Hamburg an der Startlinie. Dort will die 35-Jährige ihre gute Form über die Langdistanz (3,8 km Schwimmen/180 km Radfahren/42,2 km Laufen) unter Beweis stellen und im Optimalfall ihren im August 2021 in Finnland errungenen Ironman-Europameisterschaftstitel verteidigen.

Für die Heidelbergerin wird es der zweite Start nach der überstandenen Corona-Infektion Anfang Mai sein, die seinerzeit eine Teilnahme an der Ironman-WM verhinderte.

Für die Profi-Frauen fällt der Startschuss bereits um 6.15 Uhr. Darüber hinaus gehen bei der Veranstaltung in der Hansestadt weitere 2900 Triathleten und Triathletinnen beim Ironman Hamburg an den Start. jab