Comeback gelungen

Bad Schönborn. Nur drei Wochen nach der verpassten Ironman-WM aufgrund einer Corona-Infektion hat sich Triathletin Laura Philipp eindrucksvoll zurückgemeldet. Beim Ironman 70.3. Kraichgau am Sonntag siegte die 35-Jährige über die Mitteldistanz nach 4:19:04 Stunden mit 3:31 Minuten Vorsprung auf Daniela Bleymehl.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach 1,9 km Schwimmen kam die Heidelbergerin als Zweite aus dem Wasser und übernahm nach 22 Kilometern auf der Radstrecke die Führung von der Französin Julie Iemmolo, die am Ende Dritte wurde. Den Platz an der Spitze verteidigte die Athletin vom Soprema Team TSV Mannheim bis zum Ende. „Ich bin sehr dankbar, dass ich in der Lage war, eine starke Leistung zu zeigen“, war Philipp nach dem Sieg erleichtert, nach der Erkrankung wieder voll belastbar zu sein. jab

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2