Deutschland fährt zwei Siege bei der U25-Auswahl ein

Der Deutsche Eishockey- Bund (DEB) hat seinen U25-Lehrgang in der Slowakei mit zwei Siegen abgeschlossen. Nach dem 3:2 (0:1; 1:0; 1:1; 0:0; 1:0)-Erfolg nach Penaltyschießen am Mittwoch - bei dem Tim Wohlgemuth von den Adlern Mannheim den entscheidenden Penalty verwandelte - setzte sich die DEB-Auswahl auch am Donnerstag mit 3:1 (0:0; 1:1; 2:0) durch.

In Kosice mussten die Zuschauer allerdings 27 Minuten warten, ehe der erste Treffer der Begegnung fallen sollte. Der Wolfsburger Luis Schinko erzielte in dieser die 1:0-Führung für Deutschland. Allerdings nahm die junge deutsche Auswahl - wie auch schon am Mittwoch - zu viele Strafzeiten. Die Folge: Die Slowaken kamen in doppelter Überzahl durch Viliam Cacho zum Ausgleich (35.). Deutschland ließ sich davon jedoch nicht entmutigen und schlug im dritten Drittel zweimal eiskalt zu. Zunächst traf der im Ligabetrieb für die Eisbären Berlin spielende Bennet Rossmy zur abermaligen Führung (42.), ehe der Ingolstädter Philipp Krauß den 3:1-Endstand nachlegte (48.).

Neben Wohlgemuth waren auch die Mannheimer Taro Jentzsch, Fabrizio Pilu und Torhüter Arno Tiefensee für die DEB-Auswahl im Einsatz. Letzterer wurde am Donnerstag in der 29. Minute für Florian Bugl eingewechselt. In der Deutschen Eishockey Liga geht es am Sonntag mit dem Spielbetrieb weiter.