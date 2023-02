Heimsieg in der Verlängerung: Adler Mannheim schlagen Bremerhaven

Mannheim. Die Adler Mannheim haben am 53. Spieltag der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) ihre dritte Heimniederlage in Folge gerade noch so abwenden können. Am Freitagabend gewann die Mannschaft von Cheftrainer Bill Stewart mit 3:2 (1:0/0:2/1:0/OT) nach Over-Time gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Drei Tage nach dem 0:3 gegen die Iserlohn Roosters legten die Adler vor 11.545 Zuschauern in der SAP Arena vielversprechend los. Borna Rendulic schloss einen Mannheimer Konter nach einem Bilderbuchpass von Tyler Gaudet zur 1:0-Führung in der zehnten Minute ab. Die Pinguins wurden nach dem Gegentor aber immer stärker. In der 30. Minute erzielte Phillip Bruggisser im Powerplay den 1:1-Ausgleich. Knapp zwei Minuten vor der zweiten Pause traf Skyler McKenzie zur 2:1-Führung für die Gäste (38.). Im Schlussdrittel glich Adler-Stürmer Markus Eisenschmid die Partie im Powerplay wieder aus – 2:2 (57.). Das 3:2-Siegtor für Mannheim in der Verlängerung erzielte Ryan MacInnis (62.).

Für die Adler geht es am Sonntag (19 Uhr) auswärts mit einem Derby weiter. Es geht zu Aufsteiger Löwen Frankfurt.