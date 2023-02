Machen die Adler Mannheim nun Jagd auf Tabellenführer München?

Tim Wohlgemuth stecken schon 42 Hauptrundenspiele in der Deutschen Eishockey Liga in den Knochen. Das Programm ist heftig, dennoch freute sich der 23-Jährige in der vergangenen Woche über die Einladung zur Nationalmannschaft. In den beiden Duellen mit der Slowakei feierte das DEB-Team zwei knappe Siege, beim ersten Erfolg verwandelte Wohlgemuth den entscheidenden Versuch im

...