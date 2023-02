MacInnis schießt die Adler Mannheim in der Verlängerung zum Sieg in Straubing

Straubing. Im Auswärtsspiel bei den Straubing Tigers haben die Adler Mannheim vor den 4485 Zuschauern im Eisstadion am Pulverturm in der DEL den dritten Sieg in Folge eingefahren. Beim hart umkämpften 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)-Sieg nach Verlängerung konnten die Blau-Weiß-Roten allerdings erneut nur zwei Punkte für sich verbuchen, während ein Zähler in Niederbayern blieb.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im ersten Drittel brachte JC Lipon die Hausherren der Straubing Tigers nach Zuspiel von Ex-Adler Luke Adam mit 1:0 (7.) in Führung. Die Adler glichen allerdings nur wenig später aus, als Markus Eisenschmid in Überzahl die Blau-Weiß-Roten das 1:1 (12.) bejubeln ließ.

In den zweiten Abschnitt nahmen die Mannheimer noch den Rest einer Strafe gegen Thomas Larkin mit, aber daraus konnten die Tigers kein Kapital schlagen. Das Spiel blieb intensiv und so gab es nach der Pausensirene nach Ende des zweiten Drittels noch ein vom Straubinger Travis St. Denis ausgelöstes Gerangel, das Strafen auf beiden Seiten zur Folge hatte.

Tim Wohlgemuth brachte die Adler im dritten Drittel mit 2:1 (44.) in Führung. In der Schlussphase nahmen die Tigers Torwart Hunter Miska vom Eis und kamen durch Luke Adam 57 Sekunden vor Ende noch zum 2:2-Ausgleich (60.).

In der Verlängerung war es dann Ryan MacInnis, der das Siegtor zum 3:2 (63.) für die Adler erzielte und damit den Mannheimern den Sieg und zumindest zwei Punkte bescherte.

Bereits am kommenden Dienstag (19.30 Uhr) haben die Adler Mannheim die Iserlohn Roosters in der SAP Arena zu Gast.

Die Partie zum Nachlesen