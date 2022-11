Darum macht sich der Chef der Deutschen Eishockey Liga kaum Sorgen

Lässig sitzt Gernot Tripcke, der Geschäftsführer der Deutschen Eishockey Liga (DEL), am Abend des 28. Oktober auf einem Tisch, der sich in einem Nebenraum der Mannheimer SAP Arena befindet. Vor ihm eine kleine Schar Journalisten aus dem Rhein-Neckar- Raum. Der Grund: Der 54-Jährige ist beim Derby am vergangenen Freitag zwischen den Adlern Mannheim und den Löwen Frankfurt vor Ort und will die

...