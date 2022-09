Adler-Verteidiger Holzer: „Wir müssen konsequenter werden“

Mannheim. Die Adler Mannheim verfallen in der Deutschen Eishockey Liga nicht in den Panikmodus – auch wenn das Punktekonto nach zwei Spielen noch leer ist. Dafür war vor allem die Leistung beim Meisterschaftsfavoriten EHC München zu gut. Dennoch gilt es, aus den Fehlern zu lernen und sie in Zukunft zu vermeiden. „Wir müssen kaltschnäuziger werden und die kleinen Fehler, die uns momentan die Spiele kosten, abstellen – und positiv bleiben. Das ist das Wichtigste“, meinte Adler-Verteidiger Korbinian Holzer und ergänzte: „Hier kommst du schnell in eine negative Spirale rein. Deswegen musst du schauen, dass du die positiven Sachen mitnimmst. Außerdem haben wir noch 54 Spiele zu absolvieren. Da gibt es noch Einiges zu holen.“

Anfangen möchten Holzer und die Adler damit am Freitag (19.30 Uhr) bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven, die mit sechs Punkten aus den ersten beiden Partien perfekt in die Saison gestartet sind. „Bremerhaven ist immer eine schwere Auswärtsfahrt. Es ist unangenehm, dort anzutreten. Ich habe bisher zwar erst einmal dort gespielt, aber da haben wir nicht so gut ausgesehen. Doch das ist Vergangenheit“, sagte Holzer. „Wir haben eine Aufgabe zu lösen und ich denke, wir haben die richtigen Schlüsse aus dem letzten Spiel gezogen. Jetzt müssen wir schauen, dass wir konsequenter werden und in allen Bereichen noch mal eine Schippe drauflegen“, betont der 34-Jährige.

Doch viel wichtiger als Worte und Versprechungen sind dem deutschen Nationalverteidiger die Aktionen auf dem Eis. „Gerade in Situationen, in denen du ein paar Spiele verloren hast, oder wie wir jetzt den Anfang – auf gut Deutsch gesagt – verkackt haben, musst du einfach schauen, dass du rausgehst und hart arbeitest, die Kleinigkeiten richtig machst und das Ganze dann eher vorlebst, als viel zu reden. Denn zu reden ist immer leicht, aber in solchen Situationen finde ich es wichtiger, dass man die Sinne schärft und im Training noch mal zwei, drei Prozent drauflegt“, meinte Holzer, der in Bremerhaven endlich dreifach punkten möchte.